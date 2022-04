De Surinaamse vrouwenselectie had dinsdagavond in de voorronde CONCACAF championship geen kind aan de ploeg van Antigua & Barbuda. In het Franklin Essedstadion won vrouwen Natio met 5-1 nadat bij de rust het team al met 3-0 hadden voorgestaan. Voor Suriname scoorden Ravelcheny van Ommeren, Andaya Landveld, Patra Katoucha, Rowena van Daan en Naomi Pique. Door het verliezen tegen Mexico en Puerto Rico is Suriname uitgeschakeld.