‘Suriname was gewaarschuwd door Nederland voor HPSG’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (Bibis) was door Nederland gewaarschuwd, dat er iets niet klopte aan het omstreden Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG), dat aanbood een waterstofcentrale te bouwen in Suriname. De waarschuwing ging via Rajendre Khargi, de ambassadeur van Suriname in Nederland. Dat meldt het Deense onderzoeksblad Danwatch woensdag op zijn website.

De Deense autoriteiten wisten al in april 2021 van HPSG en dat

Nederland zich zorgen hierover maakte. Desondanks verzuimde

Denemarken Suriname te waarschuwen voor de miljardenovereenkomst

met het verdachte Deense bedrijf, meldt Danwatch.

De Zuid-Amerikaanse tak van het Nederlandse ministerie van

Buitenlandse Zaken was in april 2021 in de kwestie gedoken, nadat

de regering een overeenkomst had gesloten met HPSG. Nederland had

namelijk vragen gekregen vragen van zakenmensen die meer wilden

weten over investeringsmogelijkheden in Suriname, waarbij zij

specifiek interesse hadden in het baanbrekende groene project van

het Deense bedrijf.

‘Ziet er helemaal verkeerd uit’

Maar een Nederlandse diplomaat had het gevoel dat er iets niet

klopte “Het ziet er helemaal verkeerd uit”, schreef hij aan

zijn collega’s met een link naar het nieuws dat HPSG zou investeren

in Suriname. “Suriname zegt dat ze geen cent hoeft te investeren,

en nu blijkt dat de Denen geen geld hebben en op zoek zijn naar

investeringen. Het is alarmerend”, vervolgt de e-mail aan collega’s

van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse autoriteiten besloten daarom het Deense

ministerie van Buitenlandse Zaken te vragen of HPSG een erkend

bedrijf is met de capaciteit om een groene elektriciteitscentrale

te bouwen. De daarop volgende periode volgde er correspondentie

tussen de Nederlandse en Deense autoriteiten. Het Deense ministerie

van Buitenlandse Zaken “weigert Danwatch en Ekstra

Bladet inzage te geven in de correspondentie, en ook alle

andere documenten in de zaak zijn door het ministerie

weggemoffeld”, aldus Danwatch.

De overeenkomst met HPSG werd begin februari door de Surinaamse

regering ‘nietig’ verklaard, nadat gebleken was dat door HPSG een

“onjuiste voorstelling van zaken is gegeven”. Daarnaast is het

Deense bedrijf “elementaire verplichtingen uit de overeenkomst niet

nagekomen en kan deze ook niet nakomen”. Zo motiveerde de regering

via de Communicatie Dienst Suriname.







