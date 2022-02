Suriname veroordeelt Russische invasie Ukraine

24/02/2022 14:52

Een gewonde vrouw na een Russische luchtaanval op een appartementencomplex in Charkov.

Foto: Getty Images



PARAMARIBO –

Suriname heeft met grote verontrusting kennisgenomen van de Russische militaire invasie in Ukraine en spreekt zijn veroordeling uit voor deze militaire agressie. Suriname ondersteunt de leidende beginselen van het internationaal recht, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en onderstreept in dit kader de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Ukraine. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

“De Russische invasie in een soeverein en onafhankelijk land kan

onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd. Deze inval zal

verregaande consequenties hebben voor de bevolking van Ukraine en

een ernstige bedreiging voor de vrede en veiligheid in de regio en

de wereld vormen.”

De Surinaamse regering herhaalt haar principiele standpunt met

betrekking tot vreedzaam samenleven en het herstellen van de

dialoog in elk bestaand conflict, ongeacht de aard, het handhaven

van internationaal aanvaarde principes van niet-inmenging in de

interne aangelegenheden van Staten, non-interventie, respect voor

de soevereiniteit en territoriale integriteit van Staten.

Suriname sluit zich aan bij het standpunt van de Caricom, waarin

is aangegeven dat alle betrokken partijen worden opgeroepen om

verantwoordelijk en met zelfbeheersing te handelen om

destabilisatie in die regio te voorkomen.

Suriname onderhoudt diplomatieke en vriendschappelijke banden

met zowel Rusland als Ukraine en zal zich daarom “onder alle

omstandigheden blijven inzetten voor processen van dialoog en

diplomatie, als essentiele elementen om bij te dragen aan

democratie, vrede, stabiliteit en veiligheid” .







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina