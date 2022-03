Suriname verliest oefenpartij van Thailand

27/03/2022 12:43

Marinio Balsemhof

De nationale voetbalselectie na een training met twee fans die speciaal naar Bangkok waren afgereisd voor de oefeninterland.

Thailand was zondag in eigen huis te sterk voor Suriname. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo kwam een goal van Bordin Phala in de 27ste minuut niet meer te boven en verloor in het Venue BG Stadion in Rhanyaburi met 0-1. Het was de laatste oefenwedstrijd van Natio voor de Concacaf Nations League.

Thailand was in de eerste helft de bovenliggende partij. Natio

kreeg geen ruimte om te voetballen en het doel van Suriname werd al

vroeg bestookt. Volgens Aisa Smit, die jarenlang in de aanval stond

van de Surinaamse vrouwenselectie, kwam dat doordat de gastheren

goed op elkaar zijn ingespeeld. “Daardoor lukte het Suriname

nauwelijks om uit de verdediging te komen om vervolgens de bal

achter de verdedigers van Thailand te krijgen.”

In de tweede helft zag de handige aanvalster een beter Suriname,

dat ook beter op de bal zat. Echter, Smit miste een spits. Bij een

paar aanvallen was er niemand in de punt van de aanval. De

ingevallen Jeredy Hilterman had wel moeten scoren, vindt ze.

Echter, de debutant, die voor Gleofilo Vlijter kwam invallen,

schoot de bal van korte afstand op de doelman.







