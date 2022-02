Suriname verliest in Betty Burgos sportmakker en lerares van klasse

10/02/2022 13:01

Stan Herewood

Betty Burgos wordt donderdag begraven.



PARAMARIBO –

“Een gedisciplineerde vakvrouw met een uitmuntend organisatorisch vermogen. Ze was dienstbaar en onbaatzuchtig.” Lovende woorden van Iwan Tseng over Betty Burgos die op 77-jarige leeftijd is overleden en donderdag wordt begraven.

Zowel op het bestuurlijke vlak als in prestatief opzicht

verdiende Betty Burgos met passie haar sporen. Ex-collega Powl

Ameerali typeert haar als de persoon die streng en rechtvaardig

was. “Een echt moedertje. Dat is de teneur die ik merk bij personen

op sociale media die gymles van haar hebben gehad.”

Fysiotherapeut Henriette Ons-Emanuels ging door de handen van

haar op de Algemene Middelbare School, waar Burgos lerares

lichamelijke opvoeding was. “Een vrouw met een hart van goud”,

schreef ze op Facebook na het heengaan van Burgos. “Ze

probeerde door te dringen tot dingen waarmee je eventueel zat en

bleef doorvragen totdat er een punt was bereikt waarbij zij met

oplossingsmodellen kwam”, vertelt de fysio tegen de Ware

Tijd.

Betty Burgos (tweede vanuit rechts) tussen haar collega’s

Robert Ferrier en Ann Bueno de Mesquita tijdens festiviteiten in

verband met de tachtigste jaardag van Orlando Renfurm in

2015.

Buiten het sportveld heeft Burgos als oudste van zeven kinderen

op markante wijze ondersteuning gegeven aan de opvoeding van het

gezin na het uitvallen van vader en moeder. Wilfred Burgos is daar

nog zichtbaar onder de indruk van. “Wat ze heeft gepresteerd binnen

het gezin is met geen pen te beschrijven”, vertelt de broer

trots.

Orlando Renfurm, voorzitter van Yellow Birds, komt superlatieven

te kort om de bijdrage van Burgos aan de sportvereniging te

beschrijven. “Een echte stonfutu“, prijst hij haar. “Ze

had geen vastomlijnde functie binnen Yellow Birds, maar had de

capaciteit om te verbinden. Wat zij neerzette is haast

onuitsprekelijk.”

