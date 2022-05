Suriname tuimelt omlaag op persvrijheidsladder

03/05/2022 08:27

Ivan Cairo





PARAMARIBO –

Suriname maakt een flinke val op de zojuist uitgekomen World Press Freedom Index 2022 van de organisatie Journalisten Zonder Grenzen (RSF). Met een daling van maar liefst 33 plaatsen zakte het land van de 19de naar de 52ste plaats. De forse terugval is een reflectie van de mishandeling van dWT-journalist Jason Pinas op 14 december vorig jaar door beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk. De aanranding van de verslaggever werd zowel nationaal als internationaal veroordeeld.

Suriname scoort, aldus RSF, “hoge cijfers voor respect voor

vrijheid van informatie, gezien de zeldzaamheid van aanvallen op

journalisten en de diversiteit van zijn media”. Het land heeft een

pluralistisch medialandschap. Voorts wordt geconcludeerd dat de

pers regelmatig kritische berichten over de overheid publiceert.

Dat leidt soms tot druk van de autoriteiten en intimidatie van

journalisten, wat leidt tot zelfcensuur. De grondwet garandeert de

persvrijheid, stelt RSF, maar “een uiterst strenge lasterwet

voorziet echter in straffen tot zeven jaar gevangenisstraf voor

‘openbare uiting van haat’ jegens de regering”.

Suriname kreeg een score van 82.50. Vorig jaar was dat 83.05.

Vanaf 2009 is Suriname meer dan twintig plekken gestegen van de

42ste plaats naar de hoogste notering op plek 19 het afgelopen

jaar. De indicatoren waarop de persvrijheid in landen wordt gemeten

zijn: politiek, economie, wetgeving, sociale omstandigheden en

veiligheid. Ook dit jaar zijn 180 landen en gebieden in de lijst

opgenomen. Vandaag wordt mondiaal Wereld Persvrijheidsdag herdacht.

De 2022-editie van de World Press Freedom Index, die de staat van

de journalistiek in de landen en gebieden beoordeelt, benadrukt de

rampzalige effecten van nieuws- en informatiechaos – de effecten

van een geglobaliseerde en ongereguleerde online informatieruimte

die nepnieuws en propaganda aanmoedigt.

RSF-secretaris-generaal Christophe Deloire stelt dat de creatie

van mediawapens in autoritaire landen het recht van hun burgers op

informatie elimineert, maar heeft ook verband met de toename van

internationale spanningen, die tot oorlogen van de ergste soort

kunnen leiden. “Nationaal vormt de ‘Fox News-isation’ van de media

een dodelijk gevaar voor democratieen omdat het de basis van

burgerlijke harmonie en tolerant publiek debat ondermijnt. Er zijn

dringende beslissingen nodig als reactie op deze problemen, het

promoten van een New Deal voor Journalistiek, zoals voorgesteld

door het Forum voor Informatie en Democratie, en het aannemen van

een passend wettelijk kader, met een systeem om democratische

online informatieruimten te beschermen,” stelt de RSF-topper.

Binnen democratische samenlevingen neemt de verdeeldheid als

gevolg van de verspreiding van opiniemedia volgens het ‘Fox

News-model’ en de uitbreiding van desinformatiecircuits die worden

versterkt door de manier waarop sociale media functioneren toe. Op

internationaal niveau worden, zo stelt RSF, democratieen verzwakt

door de asymmetrie tussen open samenlevingen en despotische regimes

die de media en online platforms in hun land controleren, terwijl

ze propagandaoorlogen voeren tegen democratieen. Polarisatie op

deze twee niveaus wakkert de spanning aan.

De invasie van Oekraine (106e) door Rusland (155e) eind februari

weerspiegelt dit proces, aangezien het fysieke conflict werd

voorafgegaan door een propagandaoorlog. China (175e), een van ‘s

werelds meest repressieve autocratische regimes, gebruikt zijn

wetgevend arsenaal om zijn bevolking te beperken en af te sluiten

van de rest van de wereld, vooral de bevolking van Hong Kong

(148e), die in de Index is teruggevallen. De confrontatie tussen

‘blokken’ neemt toe, zoals te zien is tussen India (150e) en

Pakistan (157e). Het gebrek aan persvrijheid in het Midden-Oosten

blijft het conflict tussen Israel (86e), Palestina (170e) en de

Arabische staten beinvloeden.

Mediapolarisatie voedt en versterkt interne sociale verdeeldheid

in democratische samenlevingen zoals de Verenigde Staten (42e),

ondanks de verkiezing van president Joe Biden. De toename van

sociale en politieke spanningen wordt aangewakkerd door sociale

media en nieuwe opiniemedia, vooral in Frankrijk (26e). De

onderdrukking van onafhankelijke media draagt, aldus Journalisten

Zonder Grenzen, bij aan een scherpe polarisatie in “illiberale

democratieen” zoals Polen (66e), waar de autoriteiten hun controle

over de publieke omroep en hun strategie om de particuliere media

te “re-poloniseren” hebben geconsolideerd.

Het drietal Scandinavische landen bovenaan de Index – Noorwegen,

Denemarken en Zweden – blijft dienen als een democratisch model

waar de vrijheid van meningsuiting floreert, terwijl Moldavie (40e)

en Bulgarije (91e) dit jaar opvallen dankzij een regeringswisseling

en de hoop die het heeft gebracht voor verbetering van de situatie

voor journalisten, zelfs als oligarchen nog steeds de media

bezitten of controleren.

De situatie is geclassificeerd als “zeer slecht” in een

recordaantal van 28 landen in de Index van dit jaar, terwijl 12

landen, waaronder Wit-Rusland (153e) en Rusland (155e), op de rode

lijst van de Index staan (wat duidt op “zeer slechte” persvrijheid

situaties) op de kaart. De 10 slechtste landen ter wereld op het

gebied van persvrijheid zijn onder meer Myanmar (176e), waar de

staatsgreep van februari 2021 de persvrijheid met 10 jaar heeft

teruggebracht, evenals China, Turkmenistan (177e), Iran (178e),

Eritrea (179e) en Noord-Korea (180e).







