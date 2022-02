Suriname start met diaspora spelers tegen Mexico

17/02/2022 16:04

Marinio Balsemhof

Amy Banarsie, Rowena Ondaan, Mayra Tjin A Koeng, Ravalcheny van Ommeren en Griffith Vaissaire, die in Nederland voetballen, staan woensdagavond in de basis tegen Mexico. Rechts Cady Chin See Chong.

Foto: FB SVB



PARAMARIBO –

Donderdagavond wordt een historische voor het vrouwenvoetbal in Suriname. In de pre-WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mexico worden namelijk voor het eerst diaspora spelers opgesteld in een officiele interland. Bondscoach Ray Frankel laat vanuit Mexico aan de Ware Tijd weten dat Mayra Tjin A Koeng, Amy Banarsie, Griffith Vaissaire, Rowena Ondaan en Ravalcheny van Ommeren, die onlangs toestemming kregen om voor Suriname uit te komen, allen in de basis zullen staan tegen ‘El Tri’.

Ondanks de komst van de vijf, die in de Nederlandse competitie

uitkomen, blijft Frankel nuchter. Hij weet dat Mexico over een heel

goede ploeg beschikt en legt daarom vooral het accent op de

verdediging. Suriname zal vooral op eigen helft heel goed moeten

verdedigen. “Wij zullen een goed blok moeten vormen.”

De bondscoach hoopt dat zijn vrouwen flink tegenstand bieden en

tenminste een gelijkspel eruit slepen. “Maar het perfecte resultaat

zal ongetwijfeld een overwinning zijn.” Omdat Mexico thuis speelt,

verwacht Frankel dat het heel dominant zal willen spelen. “Ik heb

ook begrepen dat er veel publiek komt, dus zullen ze een extra

steun in de rug hebben.”

Frankel zegt dat zijn speelsters goed zijn voorbereid. “Wij

hadden woensdag de laatste training en ze lijken er klaar voor te

zijn”, vertelt hij. De bondscoach geeft aan dat de vrouwen naar de

wedstrijd toeleven. Ook heerst er een goede sfeer binnen de

groep.

Hij geeft toe dat met de komst van de vijf diaspora speelsters

er een ‘andere wind’ waait. “Het niveau is zeker wat hoger

geworden. Zij hebben een betere balbehandeling.” Dat was op de

trainingen duidelijk te zien. Vooral tijdens het positiespel en

partij spelen.

Frankel beaamt dat de vijf speelsters de lokale voetbalsters

optrekken. “Hun invloed op hen is goed te noemen en het is merkbaar

dat die zich enorm inzetten om ook beter te worden. Zij worden

beter aangespeeld en er wordt beter positie gekozen.”

De bondscoach denkt niet dat het klimaat enige invloed zal

hebben op zijn team. De eerste twee dagen was het volgens hem wel

erg koud, maar woensdag was het rond de twintig graden. “En vandaag

is het weer warm, dus denk ik niet dat zij last zullen hebben van

het klimaat.” De wedstrijd van de vrouwen Natio begint om elf uur

‘s avonds.







