Suriname per 1 juli voorzitter van de Caricom

04/01/2022 09:05

Foto: CDS

PARAMARIBO – Suriname zal vanaf 1 juli tot de rest van het jaar het voorzitterschap van de Caribische Gemeenschap (Caricom) bekleden. Het stokje wordt dan overgenomen van Belize. In deze hoedanigheid zal Suriname fungeren als gastland tijdens de 43e Reguliere Vergadering van de Caricom Staatshoofden en Regeringsleiders, die wordt gehouden van 4 tot en met 6 juli.

Santokhi zal de komende achttien maanden intensiever betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Caribische regio. In het zogeheten ‘quasi-cabinet’ van Caricom-staatshoofden is het portfolio van Suriname gericht op genderaangelegenheden, jeugd, sport en cultuur. Tevens buigt de Caricom zich over vraagstukken zoals klimaatverandering, regionale veiligheid, toerisme en voedselzekerheid.

Vooruitlopend op het voorzitterschap neemt Santokhi vanaf deze maand deel in het Bureau, tezamen met premier John Brice?o van Belize, de zittende voorzitter, premier Gaston Browne Antigua en Bermuda, de uitgaande voorzitter. Het Bureau heeft als belangrijkste taken plegen van overleg tussen de lidstaten en belanghebbenden. Dit ter ondersteuning van de regeringsleiders bij het nemen van beslissingen en het doen uitvoeren van besluiten van de Caricom-vergadering, zowel op lokaal als regionaal niveau. Ook het aansturen van het Caricom Secretariaat over beleidskwesties is een belangrijke taak,

Voor de ondersteuning van Santokhi bij het bekleden van het voorzitterschap is een speciale Caricom-commissie ingesteld. Die bestaat uit functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis), het kabinet van de president en van andere relevante instanties.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina