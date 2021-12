Suriname noteert laagste aantal malariagevallen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Suriname heeft malaria goed onder controle en noteert dit jaar zelfs een laagterecord met 22 gevallen landelijk en zonder dodelijke slachtoffers. Het is het laagste besmettingscijfer sinds 2018, toen 29 besmettingen werden geregistreerd. In de daarop volgende twee jaren lag het cijfer boven de honderd per jaar. Wel is het voorgekomen dat de aandacht van gezondheidswerkers door Covid-19 is verslapt.