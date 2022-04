Suriname in pittige poule Nations League

05/04/2022 08:02

PARAMARIBO –

“Het is niet dat wij moeilijk hebben geloot. Elke tegenstander is een moeilijke.” Zo reageert assistent-bondscoach Roberto Godeken op de loting van de Concacaf Nations League. Suriname is samen met Mexico en Jamaica ingedeeld in poule A. Twee landen tegen wie Natio het de laatste jaren erg moeilijk had.

Godeken ziet Suriname niet als kansloos in de poule. Hij praat

zelfs van een normale loting, omdat in poule A meestal de Moesjoe

jongens zitten. Suriname zal zich goed moeten voorbereiden op deze

twee toppers.

Belangrijk is volgens de Godeken nu tegen welke landen Natio uit

en thuis speelt. Het liefst speelt hij uit tegen Mexico en de

‘finale’ thuis tegen Jamaica. Hij benadrukt dat Natio minimaal een

overwinning zou moeten pakken en dat kan het best thuis

gebeuren.







