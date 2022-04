Suriname en VS werken samen aan vermindering gevolgen klimaatcrisis

06/04/2022 20:02

Straten die blank staan na regenval zijn de laatste paar jaar meer regel dan uitzondering in Suriname.

Foto: dWT Archief



Suriname behoort tot de top tien van meest kwetsbare landen door zeespiegelstijging als gevolg van de opwarming van de aarde. Naast nationale initiatieven om de gevolgen te matigen, onderneemt het land acties met externe partners om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Met de Verenigde Staten (VS) bijvoorbeeld wordt samengewerkt aan

de uitvoering van programma’s. “Als buur, partner en vriend van

Suriname werken we samen om de regio voor te bereiden op

toekomstige klimaatuitdagingen die zich kunnen voordoen”, vertelt

Aaron Jensen, plaatsvervangend hoofd van de missie van de

Amerikaanse ambassade in Paramaribo.

Als onderdeel van deze samenwerking waren experts van

Servir-Amazonia, een gezamenlijk programma van het Amerikaanse

Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) en de National

Aeronautics and Space Administration (Nasa), in Suriname voor

vergaderingen en discussies. “Klimaatverandering kan van invloed

zijn op iedereen, vooral mensen in het Caribisch Gebied. De

geografie in deze regio maakt hen kwetsbaar voor veranderingen op

het zeeniveau”, zegt Jensen.

Het programma is de nieuwste gezamenlijke inspanning van de VS

en Suriname om de weerbaarheid van het land tegen

klimaatverandering te versterken. In 2019 leverde Amerika zestien

automatische weerstations, waardoor de capaciteiten voor

gegevensverzameling en om te anticiperen op de impact van

veranderende weerpatronen verbeterden. Die schenking was onderdeel

van het driejarige Climate Change Adaptation Project van

USAID.

Tweesporenbeleid

Servir-Amazonia heeft tot doel de capaciteiten te versterken en

de technische samenwerking met de overheid, universiteiten,

onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties in het

Caribisch Gebied te vergemakkelijken. Het is gericht op twee

hoofdgebieden: voorspelling en monitoring van hydro-meteorologische

gebeurtenissen en monitoring en evaluatie van landgebruik en

veranderingen in landbedekking in mangroveomgevingen.

De afgelopen dagen sprak het team met lokale experts van zowel

de Hydrologische als de Meteorologische Dienst, het Nationaal

Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Nationaal

Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (Nimos), de Stichting

Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en onderzoekers en experts van het

Amazon Conservation Team Suriname en Mangroveforum Suriname.

