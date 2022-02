Suriname en de VN Sustainable Development Goals 2030

08/02/2022 21:11 – Arjen Stikvoort

Deelnemers aan de sessie Sustainable Development Goals.

PARAMARIBO – “Soms moet je een goede afweging maken wil je een project realiseren. Want soms draait het niet alleen maar om het geld,” zegt Winston Lieveld van de Surinaamse Brouwerij. Hij was ??n van de deelnemers aan de sessie Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Deze werd dinsdag op het Clevia Park georganiseerd door de Surstainable Foundation in samenwerking met 2030 HUB Caribbean Foundation uit Curacao .

Met de vondst van olievoorraden staat Suriname aan de vooravond van een nieuwe fase in haar economische ontwikkeling. De SDG’s kunnen helpen om te garanderen dat de ontwikkeling niet alleen economisch voor een kleine groep is, maar ook leidt tot brede sociaal-maatschappelijke ontwikkeling met voldoende aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering.

Aan de sessie namen overheidsinstanties, het bedrijfleven, studenten en de jeugd deel om handvaten middels een zogenaamd SDG-spel aangereikt te krijgen, hoe te komen tot een betere en duurzamere wereld. Suriname heeft zich net al vele andere landen gecommiteerd aan de 17 VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om een eerlijker en duurzamere wereld te verwezenlijken.

Volgens directeur Iwan Zunder van de 2030 HUB Caribbean Foundation is het groot denken, maar klein doen. Het zijn 17 doelen. Zunder: “We richten ons op meer bewustwording van de SDG-doelen. Meer samenwerking cre?ren tussen de verschillende partijen in de private en de commerci?le sector teneinde de SDG-doelen te bereiken. We kijken hoe Suriname iets kan hebben aan dit duurzaamheidsprogramma en welke elementen hier van toepassing kunnen zijn.”

