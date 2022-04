Suriname en Barbados klaar voor nauwere banden

09/04/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Minister Albert Ramdin (l) wisselt tijdens een kennismakingsbezoek presentjes uit met zijn collega Jerome Walcott van Barbados.

Foto: BGIS



PARAMARIBO –

Suriname en Barbados zijn gereed om de bilaterale banden met elkaar, en vooral op economisch gebied, verder aan te halen. Dat kwam naar voren tijdens een kennismakingsbezoek tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) en zijn Barbadiaanse collega Jerome Walcott op Barbados.

Ramdin vertoeft er momenteel met een Surinaamse handelsmissie om

afspraken, die eerder tussen de regeringsleiders van de twee landen

werden gemaakt, uit te diepen. De basis voor de hechtere

bilaterale samenwerking werd in 2018 en 2019 gelegd tijdens

besprekingen tussen premier Mia Mottley van Barbados en toenmalig

president Desi Bouterse, gevolgd door overleg in februari dit jaar

in Guyana tussen president Chandrikapersad Santokhi en Mottley.

Ramdin en Walcott bespraken de dringende kwestie van het

‘Brokopondo-programma voor samenwerking’, een overeenkomst tussen

beide landen om de dialoog op bepaalde gebieden voort te zetten.

Dit door middel van een verscheidenheid aan verbindingsmechanismen,

zoals uitwisselingsprogramma’s, en het gebruik van informatie- en

communicatietechnologieen.

Het Brokopondo-programma werd in november 2019 getekend door

Bouterse en Mottley tijdens het officieel bezoek van de

Barbadiaanse regeringsleider aan Suriname. Walcott merkte op dat

uitvoering van het programma werd gestagneerd en beinvloed door de

Covid-pandemie. “Nu blazen we er weer leven in, we zijn het opnieuw

aan het bekijken en plannen voor de toekomst”, aldus de

bewindsman.

Handel enorm gegroeid

Tijdens de officiele besprekingen vrijdag werd gekeken naar

verschillende sectoren en werd nagegaan hoe de landen op een

duurzame manier kunnen samenwerken en beide daaraan voordeel

hebben. Barbados en Suriname gingen op 7 februari 1977 diplomatieke

betrekkingen aan. De afgelopen decennia is de handel tussen hen

enorm gegroeid, waarbij de handelsbalans licht overslaat in

Surinames voordeel.

Gedurende de afgelopen 25 jaar is de export van Barbados naar

Suriname gestegen met 9,33 procent op jaarbasis, van 377.000 in

1995 naar 3,51 miljoen US dollar. Met als belangrijkste

producten alcoholische dranken (1,37 miljoen US dollar), pesticiden

(615.000 US dollar) en laboratoriumreagentia (532.000 US

dollar).

In dezelfde periode is de export van Suriname naar Barbados

gestegen met 18,6 procent op jaarbasis, van 71,900 in 1995 naar

5,13 miljoen US dollar in 2020. De belangrijkste producten

waren brandstof (2,3 miljoen US dollar), vis (1,32 miljoen US

dollar) en icecream (813.000 US dollar). Zo blijkt uit cijfers die

zijn verzameld en gepubliceerd door de Observatory of Economic

Complexity (OEC), een online datavisualisatie- en

distributieplatform gericht op de geografie en dynamiek van

economische activiteiten.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina