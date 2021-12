Suriname dingt mee met tiende ronde Caribisch trustfonds BNTF

19/12/2021 11:37 – Van onze redactie

Gene Leon, president van de Caribische Ontwikkelingsbank, tijdens de lancering van de tiende ronde van het BNTF. Foto: CDB

PARAMARIBO – Suriname is een van de negen landen die meedingt met de tiende ronde van het Trustfonds voor Basisbehoeften (BNTF) van de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB). Meer dan 47 miljoen US dollar is gereserveerd voor het ondersteunen van projecten in deze landen. Dit meldt de CDB in een persbericht. Bijdragers aan haar Speciale Ontwikkelingsfonds, waaruit het BNTF wordt gefinancierd, keurden 40 miljoen US dollar goed en de rest kwam van de deelnemende landen zelf.

Het gaat ook om Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia en St. Vincent en de Grenadines. Voor hen zitten al ruim honderdtwintig subprojecten in de pijplijn voor deze ronde van het BNTF, die loopt tot eind 2024. Tijdens de lancering op maandag deed CDB-president Gene Leon een oproep aan regionale ontwikkelingsactoren, te onderzoeken hoe ontwikkelingsprogramma’s zoals het BNTF kunnen worden uitgebreid en aangepast. Dit is nodig om aan de veranderende behoeften van de regio te voldoen.

“Het vergroten van de ontwikkelingsimpact is meer dan doen wat we momenteel doen en het beter doen”, aldus Leon. “Het gaat erom onze doelstellingen onder de loep te nemen, om zeker ervan te zijn dat we elke ontwikkelingsdollar optimaal gebruiken.”

De Guyanese minister van Financi?n, Ashni Singh, wees op de positieve impact van het BNTF de afgelopen vier decennia in de regio. Het gaat onder meer om toegang tot verbeterde sociale infrastructuur, waaronder gezondheidsposten en scholen. Maar ook om verbeterde verkeersinfrastructuur en voor de eerste keer toegang tot drinkwater. “BNTF-initiatieven hebben ons allemaal regionaal en nationaal be?nvloed en belangrijker nog onze mensen aan de basis”, aldus Singh.

Volgens zijn Grenadaanse ambtsgenoot Gregory Bowen komt deze tiende cyclus vanwege de Covid-19-pandemie op het ‘juiste moment’. “Het biedt een kans om de armoede in onze gebieden aan te pakken. Het BNTF-programma speelt nog steeds een belangrijke rol bij het verkleinen van de financieringstekorten in de sociale sector”, aldus Bowen.

