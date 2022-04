27/04/2022 08:06

-

Marinio Balsemhof

Tetcha Soesman en Aisa Smit (derde en vierde vanuit rechts) en Cherrilynn Alimoenadi (hurkend tweede vanuit rechts) participeerden met Saraya Truideman in een WorldCoaches-cursus voor vrouwen.

Foto: KNVB



PARAMARIBO –

Superenthousiast vertellen Aisa Smit, Saraya Truideman, Cherrilyn Alimoenadi en Tetcha Soesman dat ze terug willen geven aan de voetbalgemeenschap. Ze zijn van plan om dat samen te doen, omdat er in collectief verband meer kan worden bereikt. Smit maakt duidelijk dat het een landelijke aanpak wordt, “want Suriname bestaat niet uit Paramaribo alleen”, onderstreept de oud-international.

Het kwartet maakte vorige week deel uit van een groep vrouwen

die waren uitverkoren om deel te nemen aan de Dutch Caribbean Woman

Coaching Course van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

In afzonderlijke gesprekken geeft het viertal aan er alles aan te

zullen doen om de opgedane kennis en ervaring te delen of over te

brengen. Daarvoor gaan ze eerst in overleg met coordinator Kenneth

Jaliens.

Alle vier vrouwen vonden de cursus erg leerrijk en menen nu over

meer vaardigheden en kennis te beschikken wat hen kan helpen aan

het verder ontwikkelen van vrouwenvoetbal. De vier cursisten

hameren op de decentralisatiegedachte, omdat het ook in de

districten krioelt van talenten.

Betrokkenheid

Van het kwartet staan Smit en Alimoenadi al op het veld als

respectievelijk vrouwencoach van Transvaal en assistent-coach bij

de nationale vrouwenselectie. De twee anderen zijn ook betrokken in

de voetballerij: Truideman als arbiter, Soesman is teambegeleider

bij de seniorenselectie van Transvaal. Truideman staat niet

onwelwillend tegen een functie bij een voetbalploeg. “Als clubs

open staan ervoor ben ik hier”, zegt ze.

Soesman kijkt terug op een “topervaring” op Bonaire. “De cursus

was leerrijk, interessant en vooral uitdagend”, vertelt ze

enthousiast. Ze heeft nooit gevoetbald en is ook nooit coach

geweest, maar ze is wel betrokken geweest in de voetbalsport. “Ik

heb mijn scheidsrechtersopleiding gevolgd en succesvol afgerond bij

de Surinaamse Voetbalbond”, vertelt ze. Soesman, die eerder

WorldCoaches-cursussen van de KNVB heeft gevolgd, is

ondervoorzitter van de Wanica Sportorganisatie (WSO) te

Hanna’slust.

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van

de Ware Tijd







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina