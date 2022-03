Suriname afwezig bij week voor mensen van Afrikaanse afkomst

25/03/2022 07:56

-

Audry Wajwakana

Het Nationaal Comite Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden met president Santokhi (m).

Foto: Kabinet van de president



PARAMARIBO –

Voor de vijfde keer is Suriname niet bij de herdenking van de Inter-Amerikaanse week voor mensen van Afrikaanse afkomst in Noord- en Zuid-Amerika van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). “Wij hebben ook een stem als lid van de OAS en kunnen door middel van goede en gestructureerde participatie bijdragen aan het helpen oplossen van vraagstukken die ten gevolge van de trans-Atlantische slavernij nog spelen.” Dit zegt Johan Roozer, mede-initiatiefnemer van het nationaal comite ‘Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden’. Hij is verontwaardigd dat Suriname weer van afwezigheid schittert.

Het jaarlijkse evenement wordt dit jaar voor de vijfde keer

gehouden op zowel het hoofdkantoor van de OAS als de nationale

bureaus van de lidstaten. De herdenkingsactiviteiten begonnen

maandag en worden vandaag afgesloten. De herdenking is bij

resolutie van de Permanente Raad in februari 2018 ingesteld en door

de OAS-lidstaten aangenomen.

De opdracht aan hen is om tijdens de herdenking diverse

activiteiten te organiseren die een groter bewustzijn van en

respect voor de diversiteit van het erfgoed en cultuur van mensen

van Afrikaanse afkomst bevorderen. Aan geen van de herdenkingen de

afgelopen vijf jaar heeft Suriname deelgenomen.

Volgens Roozer had het ministerie van Buitenlandse Zaken,

International Business en Internationale Samenwerking (Bibis), hier

aandacht aan moeten besteden. “Er zijn genoeg zwarte mensen in

Suriname, nazaten van tot slaaf gemaakten. En als men onze

ondersteuning wil bij het oplossen van vraagstukken moeten we ook

hier een bijdrage leveren in plaats van te blijven kijken naar wat

er in Europa of de Verenigde Staten gebeurt.”

Roozer stelt dat Suriname bij de bijzondere vergadering van de

OAS had moeten zijn met een duidelijke statement, die in overleg

met de Afro-Surinaamse organisaties is samengesteld. “Het gaat erom

dat op het internationaal forum ook naar Suriname wordt

geluisterd.” Het nationaal comite Herdenking Afschaffing Slavernij

en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden zal in verband met

de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij – te rekenen vanaf

1873 toen het Staatstoezicht afliep – diverse activiteiten

organiseren van 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023.

De OAS wijdt een week aan het herdenken van de erfenis van de

slavernij en de slavenhandel en de gevolgen daarvan in het leven

van Afro-nazaten, die nog steeds worden geconfronteerd met talrijke

uitdagingen die hun volledige genot van mensenrechten en sociale

inclusie belemmeren. Middels uiteenlopende activiteiten komen de

onderwerpen rond het thema ‘Verhalen van moed in de Amerika’s:

Verzet tegen slavernij en eenheid tegen racisme’ aan bod.

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina