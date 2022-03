Suriname achter veroordeling VN Russische invasie Ukraine

03/03/2022 14:02

Ivan Cairo

Suriname’s ambassadeur bij de Verenigde Naties, Sunil Sitaldin.

Foto: Verenigde Naties



PARAMARIBO –

Suriname heeft samen met 140 andere landen bij resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) de militaire invasie van Rusland in Ukraine veroordeeld. Vijf landen, waaronder Cuba en Syrie, hebben tegengestemd en 35 landen hebben zich onthouden van stemmen. “Suriname heeft voor de resolutie gestemd zoals 140 andere landen”, stelt minister Albert Ramdin (Bibis) naar aanleiding van berichten in de media als zou Suriname zich van stemming hebben onthouden.

Ook het internationale persbureau Associated Press lanceerde dat

Suriname niet heeft meegestemd. “Ik weet niet wie ze van informatie

voedt, maar ons standpunt van veroordeling van de invasie is vanaf

het begin – nationaal, regionaal en internationaal – bekend. Ik

weet niet wat hun bronnen zijn”, reageert Ramdin tegenover de

Ware Tijd. De Algemene Vergadering van de VN heeft woensdag

gestemd om te eisen dat Rusland stopt met zijn offensief in Ukraine

en alle troepen terugtrekt, waarbij naties – van wereldmachten tot

kleine eilandstaten – de acties van Moskou veroordelen.

De stemming kwam nadat de 193-koppige vergadering haar eerste

spoedzitting sinds 1997 had belegd. Resoluties van de Assemblee

zijn niet juridisch bindend, maar ze hebben wel invloed om de

internationale opinie weer te geven. Een Russisch veto heeft vorige

week vrijdag een soortgelijke resolutie getorpedeerd in de

machtigere VN-Veiligheidsraad, maar de algemene vergadering staat

geen veto toe. Volgens speciale regels voor spoedzittingen moet een

resolutie worden goedgekeurd door tweederde van de landen die

stemmen, en onthoudingen tellen niet mee.

Grote bezorgheid

“De Republiek Suriname heeft met grote bezorgdheid kennis

genomen van de Russische inval in Ukraine en veroordeelt deze

militaire interventie ten zeerste”, zei Suriname’s ambassadeur bij

de VN, Sunil Sitaldin, tijdens zijn spreekbeurt. “Suriname

ondersteunt de principes van internationaal recht zoals vastgelegd

in het Handvest van de Verenigde Naties en onderstreept de

onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Ukraine. De

Russische invasie van een soevereine en onafhankelijke staat kan

onder geen enkele omstandigheid worden geaccepteerd en moet

onmiddellijk worden gestopt.”

Sitaldin voegde eraan toe dat de invasie verstrekkende

gevolgen zal hebben voor de bevolking van Ukraine en een ernstige

bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid, zowel in de regio als

in de wereld. Ambassadeur Sitaldin gaf verder aan dat Suriname er

bij alle betrokken partijen op aandringt verantwoord en

terughoudend te zijn om destabilisatie van de regio te

voorkomen.

“Er zijn geen winnaars in een oorlog. Oorlog brengt alleen

menselijk lijden en verwoesting met zich mee. Suriname spreekt zijn

bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Ukraine en roept

alle partijen op om de veilige en onbeperkte toegang van

humanitaire hulp aan mensen in nood mogelijk te maken en te

vergemakkelijken, om burgers te beschermen, inclusief degenen die

humanitair personeel zijn en personen in kwetsbare situaties”,

aldus Sitaldin. Suriname onderhoudt diplomatieke

betrekkingen met zowel Rusland als Oekraine en zal, aldus Sitaldin,

blijven oproepen tot processen van dialoog en diplomatie, die

essentiele elementen zijn die bijdragen aan het handhaven van

vrede, stabiliteit en veiligheid.

Meer dan negentig landen waren medesponsor van de resolutie van

de vergadering. De “agressie” van Rusland tegen Ukraine wordt “in

de sterkste bewoordingen” betreurd. En geeist wordt een

onmiddellijke stopzetting van het gebruik van geweld door Moskou en

de onmiddellijke, volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van

alle Russische troepen uit de internationaal erkende grenzen van

Ukraine. De maatregel riep Rusland ook op om terug te komen op een

besluit om twee separatistische delen van Oost-Ukraine als

onafhankelijk te erkennen. Landen die in de vergadering voor

Rusland opkwamen, waren Wit-Rusland, Cuba, Noord-Korea en

Syrie.







