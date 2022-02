Surinaamse voetbaldames sturen Aguilla met lege handen terug

22/02/2022 22:52

Marinio Balsemhof

Het basiselftal van Suriname dat aantrad tegen Anguilla. Ravalcheny van Ommeren (12) had een hattrick met goals in de 25ste, 38ste en 49ste minuut. Andaya Lantveld (7) en Amy Banarsie (15/penalty) maakten het handjevol compleet in de 57ste en zestigste minuut.

Foto: dWT



PARAMARIBO –

Onder luid applaus lopen de Surinaamse dames van het veld van het Franklin Essed stadion. Het weinige publiek was duidelijk tevreden over de veerkracht die zij hebben getoond na het 9-0 verlies uit tegen Mexico. Zij pakten de eerste drie punten in het pre-WK-kwalificatie toernooi door Anguilla met een handjevol doelpunten (5-0) te verslaan. Ravelcheny van Ommeren was met een hattrick ongetwijfeld belangrijk voor Suriname. De overige goals kwamen van Andaya Landveld en Amy Banarsie, die tot de beste speler werd uitgeroepen. Zij scoorde uit een penalty (5-0).

Na de wedstrijd toonden coach Ray Frankel en aanvoerster Hadassa

Brandon zich uitermate tevreden. “Vanavond heeft laten zien dat wij

ook kunnen voetballen”, gaf hij tijdens de persconferentie aan. Dit

geeft volgens hem hoop voor de uitwedstrijd tegen Puerto Rico op 8

april. “Na de wedstrijd te hebben gezien tussen Puerto Rico en

Anguilla (9-0) denk ik dat wij door hard te trainen en enkele

versterkingen een kans maken tegen Puerto Rico”, aldus de coach. Op

welke posities en hoeveel versterkingen er zullen komen kon hij nog

niet aangeven.

Brandon was erg kritisch naar het team toe. Ondanks de winst is

zij van mening dat het samenspel veel beter kan. Zij vindt dat de

dames met een beter samenspel en door minder voor eigen lof te

gaan, Suriname met een grotere score kon hebben gewonnen. Daarmee

kon het negatieve doelpuntensaldo dat zij tegen Mexico hebben

opgelopen, nog meer worden weggepoetst.

Er is geen tijd voor vakantie bij de Surinaamse dames, omdat zij

de komende anderhalve maand hard zullen werken richting Puerto

Rico. Dat geldt volgens Frankel voor zowel de lokale als de

diaspora spelers. De coach benadrukt dat alleen hard werken hen kan

helpen om hun doelstelling – als tweede eindigen in de poule – te

halen.







