Surinaamse om coke opgepakt in India

28/02/2022 00:00

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

De politie van Delhi zegt een internationaal syndicaat van cocainesmokkelaars te hebben opgerold, dat op een zeer georganiseerde manier opereerde. Onder de aangehoudenen is ook een Surinaamse, de 45-jarige Maureen M., maken Indiase media bekend. Ook een verdachte uit Uganda is in de boeien geslagen.

Volgens de politie werd het syndicaat aangestuurd vanuit

Zuid-Amerika met knooppunten in Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad en

Delhi. “De smokkelwaar werd de afgelopen maanden clandestien India

binnengesmokkeld door het slim in te pakken in damesportemonnees en

cosmetische artikelen”, aldus een politiewoordvoerder.

Op basis van informaties heeft de politie een inval gedaan in

een hotel in de wijk Karol Bagh in Delhi, waar sinds 11 februari

een Surinaamse vrouw, namelijk Maureen M., verbleef. In haar

hotelkamer werd meer dan een kilogram cocaine van goede kwaliteit,

netjes en professioneel verpakt in de damestassen,

deodorantcontainers enzovoort, teruggevonden”, aldus de

politiewoordvoerder.

Ook werd bekend dat Maureen M. op 14 februari, voorafgaand aan

haar arrestatie, een deel van de door haar binnengebrachte zending

drugs had afgeleverd bij een andere buitenlandse vrouw. Ook deze

persoon werd later aangehouden.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina