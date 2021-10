Surinaamse koto in internationaal modeboek klederdrachten

08/10/2021 20:14



-

Audry Wajwakana

De Waarderi-koto en de Tu kondre uma-koto van modeontwerper Jurgen Joval die opgenomen zijn in ‘Rethinking Fashion Globalization’



PARAMARIBO –

Ik maakte een sweri dat ik alles zal doen om de koto meer bekendheid en waardering te geven internationaal. Dit is mijn bijdrage.” Dit zegt modeontwerper Jurgen Joval, bladerend in het modeboek ‘Rethinking Fashion Globalization’, op zoek naar zijn twee creaties ‘Waarderi koto’ en ‘Tu Kondre Uma’. Deze twee ontwerpen zijn in 2019 opgenomen in de collectie van het Tropenmuseum in Nederland. De eerste koto was een geschenk van Joval, die in 2018 zijn eerste kotoshow in Nederland hield met 24 unieke creaties op uitnodiging van stichting Mi de Mi Afo.

Het geschenk moest eerst door een museumcurator en twee

commissies goedgekeurd worden. Bij de goedkeuring kreeg hij ook te

horen dat zijn creaties opgenomen zouden worden in het boek. Daarin

belichten de modecuratoren Sarah Cheang, Erica De Greef en Takagi

Yoko de verreikende culturele verwikkelingen van mode wereldwijd.

In het boek wordt niet allen Jovals creaties belicht, maar ook de

hele ontstaansgeschiedenis van de Afro-Surinaamse klederdracht en

de huidige ontwikkeling daarvan.

Joval combineert hedendaagse mode met een ode aan het Surinaams

erfgoed. Het koto-erfgoed houdt hij bij de tijd door nieuwe stoffen

en technieken te combineren, maar de traditionele manier van het

dragen ervan met volumineuze rokken en wijduitstaand jasje (yaki)

blijft behouden.

“Ik heb de namen van de auteurs gegoogeld en ik kom tot de

conclusie dat het wel mensen zijn die behoorlijk kennis hebben van

mode”, zegt Joval. Het boek is van de Engelse uitgever Bloomsbury,

bekend van de Harry Potterboeken. “Dat de Afro-Surinaamse

klederdracht samen met de kimono van Japan in het boek is

opgenomen, geeft al aan op welk niveau we zijn”, zegt de

modeontwerper. Hij is van mening dat met deze publicatie Suriname

nog meer op de kaart wordt geplaatst als het gaat om traditionele

culturele klederdracht.









Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina