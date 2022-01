Surinaamse coke onderschept in Hong Kong

25/01/2022 13:10 – Van onze redactie

De coca?ne zat verborgen in de koelmotor van een container die uit Suriname kwam.

PARAMARIBO – De politie van Hong Kong heeft een lading coke uit Suriname ter waarde van achttien miljoen US dollar onderschept. De drugs waren in 104 pakketten van elk 1,3 kilogram verstopt in de koelmotor van een container afkomstig uit Suriname. De lading coke is ??n van de grootste die de afgelopen twintig jaar is onderschept in het land.

Volgens documenten die de douaneautoriteiten van de Kwai Chung Haven inkeken, zouden er bevroren vleeswaren in de container moeten zitten. Echter, zij hadden al informatie uit het buitenland dat in de container contrabande zou zitten.

Ook zonder de tip zou de container kennelijk nader worden onderzocht. “Bevroren vlees uit Suriname is raar. Dat land exporteert doorgaans hout”, aldus ??n van de douaniers geciteerd in lokale media.

De container arriveerde op 10 januari in Hong Kong. Maandag werden twee man aangehouden in verband met de vangst. E?n zou hebben geholpen bij de logistieke zaken, terwijl de tweede de geadresseerde zou zijn. In Hong Kong gelden zware straffen op cokehandel. Het duo zou levenslang achter de tralies kunnen geraken.

