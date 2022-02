Supergemotiveerde Mijensa Rensch bij Championship

21/02/2022 21:01

Marinio Balsemhof

Assistent-arbiter voor Concacaf Mijensa Rensch.

PARAMARIBO –

“Ik ben blij en supergemotiveerd. Het is ook eerste championship van het jaar”, laat Mijensa Rensch vanuit de Dominicaanse Republiek weten. Daar arriveerde zij maandagochtend. De Surinaamse vrouwelijke assistent-arbiter behoort tot de Tier 1 en Tier 2 arbiters en assistenten die leiding moeten geven aan de wedstrijden in het Concacaf Championship voor vrouwen onder twintig jaar, dat vrijdag van start gaat.

Woensdag zal kort een cursus worden gegeven over de werkwijze

van de VAR. “Alle arbiters en assistenten van de Tier 1 en en 2

zijn hier aanwezig”, zegt Rensch, die tot de Tier 1 behoort. Zij

weet nog niet met welke arbiters zij zal samenwerken en bij welke

wedstrijden.

Het maakt voor haar ook niet uit, omdat de hele top van de

Concacaf op de Dominicaanse Republiek aanwezig is. “Belangrijk is

dat je er moet staan indien je een wedstrijd wordt toegewezen”,

zegt Rensch. De arbiterscommissie van de Concacaf zal

waarschijnlijk na de korte cursus de aanwijzingen doen voor de

wedstrijden.

Rensch geeft aan dat de prestaties in de groepsfase erg

belangrijk is om het te maken in het toernooi. Zoals gewoonlijk

gaan er na de eerste ronde scheidsrechters naar huis. “Het kan van

je prestatie afhangen hoe ver je komt in het toernooi”, maakt ze

duidelijk. De Surinaamse U20-voetbalsters zijn in elk geval

gevrijwaard van de eerste ronde.







