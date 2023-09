“Sunsets in Aruba Dunes” di fotografo Damilice Mansur awor ta parti di e ‘Oranjestad Room’ na New York

The content originally appeared on: Diario

Embahada di Hulanda na New York a inaugura sala:

ORANJESTAD (AAN): For di 15 di September 2023, Aruba tin un sala na embahada/consulado di Hulanda na New York cu yama “ORANJESTAD” Room.

Pa esaki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu a hiba 3 bunita cuadra di potretnan di Aruba di Damilice Mansur, y un replica di nos faro. Ta trata di e serie “Sunsets in Aruba Dunes” di fotografo Damilice Mansur, cu semper ta ilustra y promove e beyeza di Aruba su naturalesa.

Hunto cu Barry Nieuwenhuijs, Deputy Consul General, Consulate of the Kingdom of the Netherlands na New York a efectua e “apertura” di e sala.

E mandatario a expresa palabranan di danki na Consulado cu e oportunidad di hiba Aruba mas cerca na New York. E sala lo ta oficina di Minister Presidente cada biaha cu bishita New York, el a expresa.