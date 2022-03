Succes voor Tjon-A-Joe in Speedo Challenge

21/03/2022 15:03

-

Terence Oosterwolde

Zwemmer Renzo Tjon-A-Joe pakte een eerste en tweede plaats in Amsterdam.

Foto: Renzo Tjon-A-Joe



PARAMARIBO –

Renzo Tjon-A-Joe heeft in het Sloterparkbad Amsterdam de eerste plek behaald op het koningsnummer. Tijdens de Speedo Challenge tikte de Surinaamse zwemmer, die in Nederland uitkomt voor De Dolfijn, zondag op de 100 meter vrije slag aan in 51,18 seconden.

Op de enkele afstand werd de 26-jarige Tjon-A-Joe tweede in

22,81 seconden. Hij moest slechts zijn dertigjarige clubgenoot Thom

de Boer (22,48) voor zich dulden. Het duo was duidelijk een maatje

te groot voor de rest, die 24+ seconden zwom.

Op beide nummers ging Tjon-A-Joe langzamer dan zijn

inschrijftijden maar het waren ook zijn eerste races van deze

periode, nadat hij twee maanden in Suriname heeft moeten wachten op

zijn visum. “Effectief lig ik pas drie weken weer volop in het

trainingsprogramma in Amsterdam, dus is het een goed uitgangspunt”,

vertelt hij aan de Ware Tijd.

Het volgende meetmoment van Tjon-A-Joe wordt de Eindhoven

Qualification Meet (8-10 april), die vorig jaar voor de Olympische

Spelen in Tokio werd gehouden en een groot succes werd. Ook dit

jaar hebben Nederlandse zwemmers en een geselecteerde groep van

buitenlanders de mogelijkheid zich te kwalificeren voor de Europese

Kampioenschappen en verschillende andere internationale

(jeugd)evenementen.

Grote interesse

De Speedo Challenge werd georganiseerd door De Dolfijn, die

uitermate tevreden was over de inschrijvingen. “De aantallen waren

zo groot dat we ver buiten de gestelde tijdsduur zouden komen.

Daarom hebben we helaas een aantal inschrijvingen moeten weigeren”,

maakte De Dolfijn voor de meet bekend.

Tijdens de langebaanwedstrijden voor junioren, jeugd en senioren

in het Sloterparkbad was er weer publiek toegestaan, omdat de

meeste maatregelen zijn afgeschaft. Hoewel er niet werd

gecontroleerd op ‘Testen voor toegang’-bewijzen, werd wel van

iedereen een gezondheidscheck en een zelftest gevraagd.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina