Succes voor Cyarah Kensmil en Lady Rangers

15/02/2022 14:07

Terence Oosterwolde

Cyarah Kensmil met een jumper vanaf de vrijeworplijn. De Surinaamse basketbalster scoorde maandagavond dertien punten.



PARAMARIBO –

Na een mindere periode, gekenmerkt door zes opeenvolgende nederlagen, heeft Ranger College drie zeges op rij aan elkaar geregen in Division I van de NJCAA in de Verenigde Staten. In twee van die drie ontmoetingen scoorde de Surinaamse basketbalster Cyarah Kensmil in dubbele cijfers.

Kensmil had maandag op Valentijnsdag dertien punten en vijf

rebounds in de 71-65 overwinning van Ranger College op de

bezoekende Weatherford College. Ze scoorde vier van de acht

schoten, benutte vijf van de zes vrije worpen, maakte twee fouten

en had een turnover. The Lady Rangers revancheerden zich voor de

58-63 nederlaag van 17 januari waarmee de reeks van zes nederlagen

werd ingeluid.

Zaterdag, op bezoek bij Southwestern Christian College, begon

Kensmil op de bank. Ze droeg twaalf punten, acht rebounds, drie

assists, twee blocks en een steal bij in de ruime 62-38 zege. De

Surinaamse scoorde zes van de elf veldbaskets, miste haar beide

vrije worpen en had een turnover. Op 15 januari was deze

tegenstander met 99-44 overklast, maar daarna brak de mindere

periode aan.

Ranger College, die haar winst-/verliesstaat verbeterde naar

13-14, inclusief 7-6 in de conference, is woensdagavond gastheer

van Hill College. Een kleine maand terug – 19 januari – was de

uitwedstrijd tegen deze tegenstander geeindigd in een verlies:

59-69. Kensmil was toen goed voor veertien punten, vijf rebounds,

twee steals en twee blocks.

Odessa College, voor wie Stephanie Hubard uitkomt, incasseerde

maandag een nederlaag tegen Midland College: 60-72. De Surinaamse

speelde drie minuten, miste haar enige basket en had een turnover.

The Wranglers (6-17/3-8) hadden donderdag thuis moeten spelen tegen

Frank Philips College, maar de partij is gecanceld. Op 17 januari

was de uitwedstrijd tegen deze school met 56-64 verloren. Hubard

stond toen voor het eerst in de basis en had drie rebounds en een

turnover.







