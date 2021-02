Su4Su Fonds doet eerste donatie Covid-19-vaccinfonds

Het ministerie van Volksgezondheid schat in dat er 800.000 doses Covid-19-vaccin nodig zijn om de voor Suriname gewenste dekkingsgraad te bereiken. Hiervan komen dit jaar in elk geval 230.000 doses beschikbaar door donaties, toezeggingen uit het buitenland en eigen inkoop. Dinsdag wordt in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo begonnen met het inenten van zorgmedewerkers. Daarbij worden de duizend doses AstraZeneca-vaccins, die Barbados heeft geschonken, gebruikt. India heeft intussen 50.000 doses van hetzelfde merk toegezegd.