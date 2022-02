Studierichting Bestuurskunde wordt gezien als opvangcentrum

16/02/2022 10:49

Omdat er onder meer veel onduidelijkheid is over de studie bestuurskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de drempel voor inschrijving laag is, wordt deze studierichting gezien als een ‘opvangcentrum’. Sommige studenten kiezen voor deze opleiding, maar een bewuste keus is het niet. Dit zegt richtingscoordinator Ine Apapoe.

Ze vindt het belangrijk dat studenten voor een opleiding kiezen,

omdat ze precies weten wat de studie inhoudt. Tegen deze

achtergrond is maandag de ‘Bestuurskunde week’ (14-18 februari)

aangevangen. Het doel is om vooral in deze week de studierichting

uit te dragen en binnen de samenleving bewustwording op gang te

brengen voor en inzicht te geven in wat de opleiding inhoudt.

Het is bekend dat er in de samenleving onduidelijkheid is over

wat er wordt gedoceerd bij de studierichting. Onder meer deze

informatie heeft aangezet tot actie. “We willen ook dat het

werkveld (het bedrijfsleven en de overheid, … red.) weet

wat wij onderwijzen. Misschien zijn er zaken die moeten worden

aangepast. Het is zeker niet de bedoeling dat we zaken volledig

gaan omgooien, maar we kunnen zeker wel iets leren”, vertelt

Apapoe. Het zal haar niet verbazen als het aantal aanmeldingen het

komende schooljaar afneemt.

Het is ook de bedoeling dat de relatie met het openbaar bestuur

wordt verbeterd. Het programma voor de speciale week is daarom

zodanig in elkaar gezet dat er voldoende interactie is tussen onder

meer het werkveld en de studenten. Alle vier steundisciplines

politiek, recht, economie en sociologie krijgen aandacht.

Vergroten bekendheid

Volgens Apapoe is bij visitatie voor accreditatie gebleken dat

de relatie met het werkveld beter kan. “De motivatie toespraak

vorig jaar november van de president voor de studenten was een

eerste stap om ons doel te bereiken”, legt ze uit over het

vergroten van de bekendheid.

De richtingscoordinator hoopt dat met de Bestuurskunde Week niet

alleen de opleiding, maar ook de Anton de Kom Universiteit als

wetenschappelijk instituut zichtbaarder wordt en dat er ruimte

wordt gecreeerd voor het instituut om onderzoek te doen. Apapoe

vindt dat bestuurskundigen een sleutelrol vervullen, “alhoewel ze

niet altijd worden gekend”. “Ze formuleren op basis van onder meer

adviezen beleid. We worden vaak vergeten.”

Er worden volgens haar bij de overheid commissies ingesteld met

uiteen lopende disciplines, behalve bestuurskunde. Daarmee zegt ze

niet dat andere disciplines geen beleid kunnen formuleren. “Maar

vooral in deze tijd van crisis is het belangrijk om bestuurskunde

erbij te betrekken”, onderstreept ze.

De studenten hebben mini documentaires gemaakt, waarin burgers

zijn geinterviewd over diverse onderwerpen, waaronder

gezondheidszorg, onderwijs en bijbanen. Volgens de

richtingscoordinator wordt hiermee aan de studenten geleerd dat er

geen beleid kan worden gemaakt zonder de samenleving te betrekken.

“Je kan niet vanuit je bureau beleid maken. Dit is een van de reden

waarom er op beleidsniveau bepaalde maatregelen worden genomen, die

binnen korte tijd worden teruggedraaid.”.







