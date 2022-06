Studiantenan di Universidad di Aruba a entrega e resultado di encuesta tocante potencial di hofi escolar pa Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Gobierno di Aruba, tin como un di su meta nan principal ta pa stimula e Sector Primario di Aruba.

No solamente pa logra seguridad di cuminda pa e comunidad pero alavez brinda e oportunidad na nos hobennan pa bin mas den contacto cu e sector aki y conoce kiko ta e contribucion cu esaki ta representa pa nos comunidad y futuro generación. Esaki ta un tema cu mundialmente ta ser mira como un prioridad, especialmente awor cu no solamente e cambionan climático ta hunga rol, pero tambe e situación tenso cu tin entre paisnan den desacuerdo. Esaki sigur ya a demostra su impacto den prijs y disponibilidad di cierto producto nan di consumo.

Durante e ultimo añanan Santa Rosa a logra introduci diferente proyecto den cual a wordo diseña specialmente pa den un forma educativo pero na mes momento participativo, hiba e conocementonan di plantamento, criansa y pesca cerca nos hobennan sea na scol of otro centronan educativo pa mucha y hoben.

Pa menciona algun, Santa Rosa ta ofrece workshops na scolnan cu ta encera plantamento, ta ofrece workshops specialmente pa Docentenan, pa nan por tin e conocemento basico na momento di splica referente e tema of crea área di plantacion na nan scol.

Durante vakantie gruponan por haya rondleiding cu e posibilidad di haya workshop referente plantamento. Na 2019 a inicia cu e proyecto “Hofi di Amistad” cu e meta pa crea hofinan escolar mediante un plan di mantencion diseña door di e studiantenan mes.

Pa e proyecto aki tin dos scol cu ta formando parti di dje y cual ta hasi posibel pa midi e desaroyo y exito di cada un individualmente. Asina poco poco por bay ahustando e modelo den e structura cu ta mas duradero y practico pa logra e meta principal y efectividad di cada hofi.

Nos ta conciente cu den algun ocacion, tin scol cu tin e deseo pa tin nan propio hofi escolar, pero pa motibo di algun aspecto, ta hasi esaki difícil pa wordo realiza. Algun ehempel ta entre otro e gastonan di irigacion of mantencion como tambe e compromiso pa sigui mantene e hofi durante temporada di vakantie.

Santa Rosa ta orguyoso di por confirma cu apesar di e dificultadnan, tin varios scol cu toch ta sigi purba pa crea un área chikito caminda cu e muchanan por toch tin e contacto cu e sector aki den un forma mas pasivo.

Como parti di Santa Rosa su responsabilidad pa crea y ehecuta proyectonan cu tin un impacto educativo y hunto pa logra concretiza e metanan pa cual e proyecto a wordo desaroya. Tabata importante pa hasi estudio encuanto di e posibel resultadonan pa futuro por representa y cu por determina tambe con ta recomendabel pa esakinan wordo adapta pa logra tin mas efectividad. Un di e proyectonan cu Santa Rosa tabata desea di evalua pa por crea un plan di maneho mas concreto, ta e posibilidad di stimula mas hofi escolar rond di Aruba.

Di acuerdo cu e Director di Santa Rosa, Sra. Nathalie Maduro, “Cada hofi escolar cu ta wordo crea cu un proposito educativo y wordo bon manteni, ta un herment valioso cu ta sirbi pa concientiza y stimula nos hobennan encuanto e importancia e responsabilidad di un país pa establece seguridad di alimento saludabel pa su comunidad y alavez wordo identifica como un carrera profesional cu den futuro lo contribui enormemente na logra menos dependencia di importacion di cuminda for di exterior y crea oportunidad laboral.”

Na luna di Maart 2022 Santa Rosa a entrega e tema di estudio na Universidad di Aruba como parti di un proyecto pa studiante nan por asisti cu ehecucion di estudio. Aki e dos studiantenan, Taisha Henriquez y Zayliyah Danje ambos atendiendo e Facultad di Social Works a wordo escohi pa hunto cu e gerencia di Santa Rosa inicia cu e estudio mediante un encuesta referente e tema “Why are School Gardens an added value to Aruba’s Food Security and Children’s wellbeing?” E studiante nan a haya diferente información y datos pa wordo studia y na mes momento a hasi bishita na e dos projecto ya existente como tambe a bishita otro instancianan caminda den pasado Santa Rosa a coopera cu workshop y material di plantacion.

Otro aspecto importante y interesante di e estudio ta, a encera un encuesta cu a wordo manda pa Docente, ex Docente, mayor, profesional y hefenan di Departamento pa por a logra haya un bista mas amplio con e gruponan aki ta mira e efectividad di desaroya mas hofi escolar y ki impacto esakinan tin riba e mucha su salud y desaroyo. E resultado a mustra cu cifras cu tin un interes grandi di parti di parti di tanto e docente y mayornan y cu ta reconoce e beneficio di stimula e tema di plantacion di cuminda for di trempan cerca e muchanan. Sinembargo tin e limitacion financiero y compromiso pa cu e mantencion di e hofi cual ta keda un contratiempo. Pero awor cu tin un bista mas cla conclui for di e resultado di e encuesta. Santa Rosa tin un bista mas concreto awor di e futuro di e proyecto aki y lo traha awor riba posibel solucionnan pa hasi di cada Hofi escolar uno exitoso.

Mester remarca cu e studiantenan a crea un bunita poster informativo riba nan propio iniciativa cu ta ilustra e cinco caracteristicanan cu ta hasi di un hofi escolar un herment beneficioso riba diferente area tanto social, nutricional y como tambe desaroyo propio cerca e muchanan.

Pa medio di esaki, Gerencia di Santa Rosa ta gradici Sra. Yolanda Richardson, Docente Module Introduction to Research Methology pa e Facultad di Arte y Ciencia na Universidad di Aruba pa su cooperacion. Ta yama danki na e dos studiantenan, Taisha Henriquez y Zayliyah Danje cu den un forma hopi profesional y dedica a ehecuta e estudio aki y entrega e raport completa na sra. Maduro den presencia di sr. Ludwig Rasmijn encarga cu proyectonan escolar.