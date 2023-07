Studiantenan cu ta bayendo Hulanda den weekend por pasa busca nan badge na Departamento di Enseñansa

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta informa tur e studiantenan cu ta saliendo riba e vuelonan pa Hulanda, tanto dia 29 di juli 2023 como 1 di augustus 2023, cu e badge cu nan tin mester pa dia di vuelo ta cla.

Ta importante pa cada studiante tin e badge bisti riba dia di vuelo, pa nan por wordo identifica como parti di e grupo cu ta saliendo pa bay sigui studia.

Studiantenan por pasa busca nan badge na Departamento di Enseñansa na e seccion di “Studiefaciliteiten” ubica na e John F. Kennedy Education Center na Stadionweg 37.

Dia pa busca badge ta diahuebs 27 Juli 2023, for di 8or di mainta pa 12or di merdia y entre 1or di merdia pa 4or di atardi.

Mas informacion

Pa cualkier pregunta relaciona cu Arubalening por manda un email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of un whatsapp na 594-4140.

Pa mas informacion por acudi na nos website ww.ea.aw y busca Arubalening (Portal) na letter A den e alfabet menu. Tambe ta sugeri studiantenan pa sigui Departamento di Enseñansa Aruba riba Facebook y/of Instagram @EducationAruba pa keda na altura di tur informacion.