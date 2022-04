Studenten en afgestudeerden ontvangen grondpapieren

10/04/2022 08:09

Valerie Fris

Studenten met hun grondbeschikkingen. Tweede vanuit rechts Paul van Dun, voorzitter van de VMSS.

Foto: VMSS



PARAMARIBO –

Vijftien studenten en afgestudeerden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) mochten donderdag hun grondpapieren in ontvangst nemen. De bereidverklaringen voor percelen in Commewijne werden door de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Dinotha Vorswijk, uitgereikt.

De voorzitter van de VMSS, Paul Van Dun, is verheugd over het

feit dat de studenten en afgestudeerden steeds worden meegenomen in

het gronduitgiftebeleid van de regering. Hij zegt dat dit zal

bijdragen aan verdere verlichting van de woningnood onder studenten

en afgestudeerden. “Doordat deze groep op jonge leeftijd kan

beschikken over een perceel, zullen zij makkelijker in staat zijn

om een fundament te leggen voor een goede toekomst.”

Van Dun pleit voor institutionalisering van het project van

bouwkavels aan studenten en afgestudeerden, waarbij afgestudeerden

van hoge scholen via het ministerie van GBB in aanmerking komen.

“Dit zal een enorme stimulans zijn en zal zodanig motiverend werken

naar jongeren om harder hun best te doen op school.” Van Dun geeft

verder aan dat dit niet gezien moet worden als discriminatie naar

andere doelgroepen maar juist als een stimulans om in een vroeg

stadium zelfstandig te worden en vanuit die positie te werken aan

de verdere opbouw van ons land.







