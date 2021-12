Streep door internationale paardenspringwedstrijden

29/12/2021 17:51 – Ricky Wirjosentono

PARAMARIBO – “We weten allemaal dat Frans-Guyana, Martinique en Guadeloupe risicolanden zijn en door de nieuwe Omicronvariant hebben wij geen groen licht gehad van de autoriteiten.” Mede door de Covid-19-pandemie is daarom besloten de 24ste Grand Caraibe internationale paardenspringwedstrijden af te gelasten.

Kenneth Lim A Po, hoofdorganisator van het evenement, zegt dat het niet verantwoordelijk is om de buitenlandse ruiters naar Suriname te halen. Voor deze editie, die op 28 en 29 december zou plaatsvinden, zouden Antigua en Barbuda en Costa Rica ook worden uitgenodigd.

De manege van Ponderosa Equestrian Center, waar het internationale event zou worden gehouden, is volgens Lim A Po nu gereserveerd voor lokale wedstrijden. “Iedereen is intussen op de hoogte gesteld. Het is best wel jammer dat wij geen wedstrijden hebben, want bepaalde ruiters hebben het geheel jaar door getraind.”

Om hen toch in actie te laten komen, is besloten interne clubkampioenschappen te organiseren. “Dat wordt gedaan om het wedstrijdritme er in te krijgen en te behouden.” Aan die wedstrijden zullen beginnelingen, gevorderden en vergevorderden meedoen.

Enkele ruiters worden klaargestoomd om Suriname volgend jaar februari te vertegenwoordigen in Guatemala. Maar alles staat en valt met de ontwikkelingen rond de Covid-19-pandemie. “Wij hopen dat de verspreiding van het virus in toom wordt gehouden en dat wij onze normale routine weer kunnen oppakken.”

