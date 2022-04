Streep door gevecht ‘Bigi Boy’

08/04/2022 18:58

-

Terence Oosterwolde

Jairzinho Rozenstruik zal geduld moeten betrachten, nadat zijn gevecht van zaterdagavond werd geschrapt.



PARAMARIBO –

Surinames Bigi Boy staat zaterdagavond niet meer in de octagon. Jairzinho Rozenstruik had het tijdens UFC 273 in Jacksonville, Verenigde Staten moeten opnemen tegen Marcin Tybura, maar vanwege ziekte van de Pool is de partij geschrapt.

Het nieuws is inmiddels wereldkundig gemaakt door diverse

UFC-outlets. Ook Rozenstruik bevestigde vrijdagmiddag in een korte

video op zijn socialemediakanalen dat zijn gevecht niet doorgaat.

“Slecht nieuws. Het gevecht is gecanceld. Marcin is ziek, niets aan

te doen. Ik wens hem een spoedig herstel en hopelijk zien we elkaar

gauw.”

Rozenstruik (12-3), als achtste gerangschikt in de

zwaargewichtklasse, geeft verder aan dat hij met de UFC in overleg

gaat om te kijken wat de beschikbare opties voor hem zijn. Bigi Boy

werd eerder vrijdag nog gewogen, maar daarna bleek dat nummer tien

Tybura (22-7-0) ziek is. Het zwaargewichtgevecht was opgebracht in

de preliminary card.

Voor Rozenstruik zou het zijn eerste gevecht van 2022 worden,

nadat hij twee van zijn drie partijen in 2021 verloor. Tijdens UFC

266 verloor hij op punten van Curtis Blaydes. Daarvoor had hij op 5

juni een TKO behaald op Augusto Sakai. Op 27 februari 2021 had hij

in zijn eerste gevecht van 2021 een unanieme nederlaag geleden

tegen Ciryl Gane.

In Jacksonville Arena zet Alexander Volkanovski (23-1) zijn

titel in het vedergewicht op het spel tegen The Korean Zombie, de

nummer vier gerangschikte Chan Sung Jung (17-6). In het co-main

event staan Aljamain Sterling en Petr Yan tegenover elkaar in de

bantamgewichtdivisie. Sterling (20-3) is de kampioen en Yan (16-2)

de interim-titelhouder.







