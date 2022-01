Streep door Bigi Broki Waka

05/01/2022 00:00 – Ricky Wirjosentono

Vanwege de explosieve Covid-19-situatie krijgt de organisatie zelfs geen toestemming om de Bigi Broki Waka in aangepaste vorm te organiseren. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “We moesten tot vandaag afwachten of wij de inschrijving voor de Bigi Broki Waka konden opengooien, maar dat blijkt tevergeefs. Wij begrijpen en respecteren het besluit van de autoriteiten.” Ondanks het begrip is de teleurstelling duidelijk hoorbaar in de stem van Hans Girjasing van stichting Bigi Broki Waka, de organisator van dit jaarlijkse evenement.

Uit zichzelf had de organisatie al besloten de wandelloop, waaraan gemiddeld vijfduizend man meedoen, geen voortgang te laten vinden. Slechts de hardloopwedstrijd over vijf en tien kilometer, met een beperkt aantal deelnemers, stond op schema. In 2021 kon deze populaire loop ook al niet worden gehouden.

Maar districtscommissaris Mohamedshafiek Radjab van Commewijne vindt het door de explosieve toename van het aantal Covid-19-besmettingen in het land niet verantwoord de Bigi Broki Waka zondag in welke aangepaste vorm ook door te laten gaan. “Bij mij gaat het erom dat mensen worden beschermd en dan maakt het niet uit wat het publiek vindt over het besluit. Maar wij weten dat mensen in groten getale erop zouden komen en dat willen wij vermijden” aldus dc Radjab.

Girjasing weet dat sommige mensen speciaal voor de loop trainen. Hij mikt nu op februari of maart om de hardloopwedstrijden over de Wijdenboschbrug te houden. “Als organisatie kijken wij naar de ontwikkeling van de Covid-19-besmettingen en zullen terugkoppelen met de autoriteiten.”

