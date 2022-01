Strategische samenwerking Suriname en Brazili? belangrijk

20/01/2022 05:54 – Van onze redactie

Bibis-minister Albert Ramdin. Foto: CDS

PARAMARIBO – De strategische samenwerking tussen Suriname en Brazili? is volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) “zeer belangrijk”. “Wij gaan er misschien niet meer zijn, maar wat wel onderdeel moet zijn van onze inspanningen is ervoor zorgen dat we iets achterlaten voor de volgende generaties”, merkte de bewindsman op aan de vooravond van het staatsbezoek van de Braziliaanse president Ja?r Bolsonaro aan Suriname.

Zijn opmerking loopt parallel met uitspraken van president Chandrikapersad Santokhi die vaker heeft benadrukt dat hij niet voor de volgende verkiezing werkt, maar voor de volgende generatie. “Die generatie wil dat we goed werk doen om een economie te hebben waarop men kan voortbouwen”, aldus Ramdin woensdag tegenover de Communicatiedienst Suriname (CDS).

De bewindsman noemt het van “cruciaal belang” om te overleggen met Brazili? als grootste land in Zuid-Amerika. Bolsonaro, die volgens Ramdin het eerste Braziliaanse staatshoofd is dat op officieel bezoek naar Suriname komt, zal met zijn komst de hernieuwde relatie tussen beide landen consolideren en de bilaterale betrekkingen verder uitdiepen. Hij arriveert donderdag.

Ramdin vertelt dat de twee buurlanden op puur politiek niveau uitermate goede discussies hebben gehad over de richting de regionale samenwerking moet gaan. Momenteel zijn er twee initiatieven: Prosur en de Community of Latin American and Caribbean States (Celac), waar Brazili? geen deel van uitmaakt. Tijdens het bezoek zal met Bolsonaro van gedachten worden gewisseld over defensie, gezondheidszorg, capaciteitsversterking, milieu, regionale samenwerking, wereldontwikkelingen, investeringen, gas- en oliesector en verbreding van de technische samenwerking.

Ramdin heeft eerder met zijn collega Carlos Alberto Fran?a gesproken over het verder ontwikkelen van de olie- en gasindustrie, waarna er besprekingen zijn geweest tussen Staatsolie en Petrobas, de Braziliaanse oliemaatschappij die als voornaamste activiteiten het exploiteren, produceren en raffineren van aardolie heeft. Daarnaast produceert ze aardgas en ethanol. Petrobas is de grootste oliemaatschappij van Zuid-Amerika. Met Bolsonaro reizen er ook oliedeskunidgen mee.

De Bibis-minister verklaarde tegenover CDS dat Brazili? een strategische mogelijkheid ziet in een samenwerking met Suriname en Guyana om zijn grensgebied collectief te ontwikkelen. Het noordwestelijk en noordoostelijk deel van Brazili?, dat grenst aan de twee Guyana’s, is minder ontwikkeld. “Om industrialisatie op gang te brengen en het gebied te ontwikkelen is er energie nodig. Suriname en Guyana hebben met hun recente offshore olie- en gasvondsten enorme potentie om onderdeel te zijn van de ontwikkeling”, aldus Ramdin.

