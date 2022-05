‘Strategie voor local content kan impact hebben’

09/05/2022 05:50

Ivan Cairo

AWJ-minister Mac Andrew (derde vanuit rechts) met vertegenwoordigers van de vakcentrales.

PARAMARIBO –

Het Guyana-basin wordt wereldwijd beschouwd als een van de hotspots als het gaat om exploratie en exploitatie van olie en gas na de vele ontdekkingen in Guyana en Suriname. De vraag die regelmatig wordt gesteld in Suriname is wat het effect van deze ontdekkingen zal zijn op het lokale bedrijfsleven. In dit kader wordt de formulering van een local content-strategie heel belangrijk genoemd en wordt gewezen naar Guyana dat sinds eind december de Local Content Act 2021 heeft. Echter, die wet lijkt in strijd met bepalingen van het herziene Verdrag van Chaguaramas, dat de Caricom Single Market and Economy (CSME) vestigde.

Verwacht mag worden dat dit ter sprake zal komen tijdens

vergaderingen van regeringsleiders, inclusief in juli, wanneer

Suriname het voorzitterschap van de Caribische Gemeenschap

overneemt van Belize. Maar volgens Steven Mac Andrew, die intussen

een kleine drie weken minister van Arbeid, Werkgelegenheid en

Jeugdzaken is, kan een goede local content-strategie zeker vruchten

afwerpen voor ondernemerschap en economische bedrijvigheid in

Suriname. Hij heeft jarenlang gewerkt bij het Caricom-secretariaat,

met name de CSME Unit op Barbados waar hij was belast met de

uitvoering van het beleid over personenverkeer en vestiging van

geschoolde arbeid.

Over de Guyanese wet, bekeken vanuit een CSME-perspectief, stelt

hij dat belangrijk bij de herziening van het Caricom-verdrag was

het opheffen van restricties op het recht van vestiging,

dienstverlening en vrij verkeer van kapitaal en personen. Ook was

belangrijk dat de fundamentele principes, zoals niet-discriminatie

op basis van nationaliteit, moesten worden gewaarborgd. Dit was

nodig zodat Caricom burgers vrijelijk konden genieten van de

toegekende rechten.

Elk land moest een programma opstellen om restricties op te

heffen. Tijdens dit proces konden lidlanden evenwel aangeven of zij

bestaande beperkingen wilden blijven hanteren om bijvoorbeeld een

sector of lokaal ondernemerschap te beschermen. Echter, de meeste

landen hebben hun markt volledig opengegooid en uitzonderingen zijn

slechts gemaakt op bepaalde gebieden. Belize bijvoorbeeld had

gevraagd om het handhaven van een restrictie op touroperators.

Mac Andrew werd gevraagd of Guyana en Suriname restricties

hebben gehandhaafd op de olie- en gasindustrie, wat nu bevorderlijk

kan zijn voor een local content-strategie of wet. “Van belang in de

context van de local content-discussie is dat toen de restricties

werden opgeheven, dit onderwerp helemaal niet actueel was, dus ik

verwacht niet dat Guyana of Suriname hierop restricties heeft. Dit

betekent voor ons land dat in de te ontwikkelen local

content-strategie er geen discriminatie mag plaatsvinden tussen

Surinaamse en Caricom bedrijven, omdat er sprake is van een single

market.”

