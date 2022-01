Strafzaak tegen lijfwachten vicepresident

04/01/2022 10:43 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – De drie lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk die verdacht worden van mishandeling van verslaggever Jason Pinas, zijn door het Openbaar Ministerie (OM) gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen. De eerste zitting is dinsdag 11 januari ten overstaan van de strafrechter in het Tweede Kanton. Pinas is bij dagvaarding opgeroepen als getuige.

De lijfwachten – een politieagent en twee burgers – wordt openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging, mishandeling in vereniging en vernieling in vereniging ten laste gelegd. De mannen hebben op 14 december de journalist bij het parlement afgetuigd, omdat hij bij het voertuig van de vicepresident, tijdens het uitoefenen van zijn beroep, foto’s had gemaakt van sympathisanten met de regeringsfunctionaris. Voorafgaand aan de mishandeling en diefstal van zijn mobiele telefoon werd Pinas met krachttermen door de vicepresident aangesproken.

In de nasleep van dit voorval eisten journalisten onderzoek, vervolging en berechting van de daders. Om hun eis kracht bij te zetten werden protestdemonstraties gehouden bij het parlement en het kabinet van de vicepresident. De mishandeling van verslaggever Pinas wordt door journalisten ervaren als een aanval op de persvrijheid. Van de regering wordt verlangd dat er zodanige condities geschapen worden, opdat journalisten ongehinderd, onbevreesd en vrij van intimidatie hun werk kunnen doen.

In brede lagen van de samenleving werd met verontwaardiging gereageerd, omdat het OM de verdachten, ondanks hun bekentenis zich schudig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten, niet in verzekering heeft gesteld. In afwachting van de behandeling van de strafzaak zijn ze op vrije voeten. Het is vooralsnog onduidelijk of vanuit de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) tuchtrechtlijke maatregelen zijn getroffen tegen de betrokken politieagent. Het onderzoek in deze zaak werd verricht door de afdeling Onderzoek Personeelszaken van het KPS.

