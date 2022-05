“Ik ga pas weg als de kranten op zijn. Soms is dat pas om een of twee uur ‘s middags. Terwijl ik hier dan al vanaf vier uur in de ochtend zit. Vroeger was ik al om acht uur door al mijn kranten en kon ik naar huis.” Het zijn zware tijden die krantenverkoopster Rita Moti doorstaat. Zij zit al ruim vijfendertig jaar op haar vaste plek met haar krantenkraampje op de hoek van de Van Idsingastraat en Kwattaweg.