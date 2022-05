Straatverkopers kranten gaan door zware tijden

07/05/2022 10:04

Arjen Stikvoort

Krantenverkoopster Moti, al ruim vijfendertig jaar een vertrouwd beeld op de hoek van de Van Idsingastraat en Kwattaweg.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

“Ik ga pas weg als de kranten op zijn. Soms is dat pas om een of twee uur ‘s middags. Terwijl ik hier dan al vanaf vier uur in de ochtend zit. Vroeger was ik al om acht uur door al mijn kranten en kon ik naar huis.” Het zijn zware tijden die krantenverkoopster Rita Moti doorstaat. Zij zit al ruim vijfendertig jaar op haar vaste plek met haar krantenkraampje op de hoek van de Van Idsingastraat en Kwattaweg.

Vroeger verkocht Moti met gemak zo’n duizend kranten per dag,

zegt zij. Vandaag de dag met pijn en moeite haalt ze de tweehonderd

nog niet eens. Maar ze houdt van het werk. “Ik zit, zweet niet en

verkoop”, zegt zij. “De klanten komen een praatje maken. Bovendien

geeft het me veel vrijheid. Ik heb geen baas die me zegt wat te

doen.”

Ook laten klanten weten dat ze een krant niet echt meer willen

kopen, omdat ze het nieuws op Facebook of andere

social-mediakanalen al vernomen hebben, vertelt zij. Ook zijn de

supermarkten een ware concurrent geworden, omdat zij aan hun

toonbank kranten te koop aanbieden.

Robert Kapel verkoopt al vijfentwintig jaar zijn kranten. Eerst

in de Stoelmanstraat en nu in de Henck Arronstraat. In goed of

slecht weer, hij moet zijn geld verdienen. “Het is niet makkelijk.

De verdiensten zijn de laatste jaren achteruit gegaan. Soms sta ik

tot drie uur in de middag.” Vroeger verkocht hij alleen de Ware

Tijd.

Met dagelijks een verkoop van ruim tweehonderd stuks was hij

spekkoper. Vandaag de dag per twee dagen verkoopt hij tussen de 75

en honderd kranten. “Maar klanten gunnen me soms wat extra’s

bijvoorbeeld als ik jarig ben, geven ze een fooi voor een

cadeautje. Dat is toch aardig?!”







