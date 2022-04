Stopzetting uitgifte e-ID’s dreigt

27/04/2022 05:58

Ricky Wirjosentono

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag in het parlement duidelijkheid gegeven over de betalingsachterstand bij Vlatacom.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

De kans is groot dat de regering de uitgifte van e-identiteitskaarten op

een gegeven moment zal moeten stoppen. De reden hiertoe is dat Suriname een betalingsachterstand heeft bij het Servische Vlatacom, de leverancier van het systeem en de appartuur. Dat heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken dinsdag gezegd tijdens de behandeling van de conceptwet Reisdocumenten in De Nationale Assemblee.

Volksvertegenwoordigers hadden vragen gesteld over de stand van

zaken rond de elektronische identiteitskaarten (e-ID). Volgens

Somohardjo heeft de regering-Bouterse, die het project lanceerde,

half werk geleverd. Hij is het eens met NDP-parlementarier Melvin

Bouva, die aangaf dat het project is geflopt, maar niet door

toedoen van de huidige regering zoals Bouva suggereerde.

De e-ID is tot nu toe een “lege kaart” zegt Somohardjo, omdat de

vorige regering van achteren naar voren heeft gewerkt. Er zou eerst

een e-register moeten zijn aangelegd voordat was overgegaan tot het

aanmaken van de biometrische id-kaarten. Echter, dat is niet

gebeurd. “Een lege kaart, omdat de vorige regering wilde laten zien

dat ze een e-ID heeft geintroduceerd, maar die heeft nog geen

waarde totdat we de e-Registry hebben gemaakt”, aldus de

bewindsman.

Op de vraag van Bouva wat de huidige regering de afgelopen 24

maanden heeft gedaan om de e-Registry in orde te maken en het

systeem te vervolmaken, bleef Somohardjo het antwoord schuldig.

Volgens de NDP-parlementarier is de e-ID een flop omdat de huidige

regering heeft nagelaten de draad op te pakken waar de vorige

regering is blijven steken.

Afhankelijkheid

Op basis van een overeenkomst van de vorige regering is het

huidige kabinet gebonden om zaken te doen met Vlatacom als het gaat

om de biometrische paspoorten, zei Somohardjo. Vlatacom heeft

namelijk het onderste uit de kan weten te halen. “Nu is Suriname op

basis van de toen gemaakte afspraken volledig van dit bedrijf

afhankelijk. Betalingsafspraken zijn door de vorige regering niet

nagekomen en nu wordt betaling geeist anders gaan ze gewoon weg.

Straks kunnen we misschien geen e-ID’s meer printen, want de

voorraad raakt op en ze wachten op betaling, aldus de

bewindsman.

Het complete systeem is onder beheer van Vlatacom. Momenteel is

er een betalingsachterstand van zes miljoen US dollar daterend uit

de vorige regeerperiode. Er is slechts vijf miljoen US dollar van

het totaalbedrag betaald. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien

voerde aan dat de regering hierover duidelijkheid zal moeten

verschaffen, omdat destijds bij de behandeling van de wet e-ID door

de toenmalige regering was aangegeven dat Suriname al volledig had

betaald. Er was daarvoor een lening genomen.

Opslag data

Somohardjo antwoordde op vragen van volksvertegenwoordigers dat

de data wordt opgeslagen in Suriname. Ook hebben alleen bevoegde

functionarissen toegang tot de informatie. In de conceptwet is

opgenomen dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)

desgevraagd informatie aan de procureur-generaal (pg) beschikbaar

mag stellen. Ook krijgt de pg de bevoegdheid om noodpaspoorten aan

te vragen.

NDP-fractielid Ebu Jones is het daar niet mee eens. Onder

aanvoering van privacyregels en internationale rechterlijke

uitspraken, gaf hij aan dat biometrische gegevens die zijn

verzameld voor het aanmaken van paspoorten uitsluitend voor dat

doel mogen worden aangewend. Jones wijst erop dat vanwege het feit

dat er biometrische gegevens in het paspoort zijn de pg deze

gegevens niet mag gebruiken voor strafrechtelijke toepassing.

Jones: “Biometrische gegevens die zijn verzameld voor het

uitgeven van een paspoort, mogen uitsluitend voor dat doel worden

gebruikt.” De wet Reisdocumenten zal volgens Somohardjo bijdragen

aan een beter beveiligd systeem met biometische gegevens. Voorts

zal het personenverkeer tussen Suriname en andere landen met de

aanname van de wet worden bevorderd.







