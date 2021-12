Stil protest journalisten bij DNA

16/12/2021 14:59 – Van onze redactie

Verslaggevers donderdag tijdens een protestactie bij De Nationale Assemblee. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Journalisten van verschillende mediahuizen hebben donderdag bij De Nationale Assemblee (DNA) een “stil protest” gehouden. Daartoe werd woensdagavond tijdens een spoedberaad besloten. Dit naar aanleiding van de verbale bejegening van dWT-verslaggever Jason Pinas dinsdag door de vicepresident (vp) van Suriname gevolgd door een fysieke aanval van zijn lijfwachten. Pinas werd na in een wurggreep te zijn gehouden tegen de grond gewerkt, waarna hij door verschillende lijfwachten werd geslagen en geschopt. Ook werd hij onder het uiten van liederlijke taal met de dood bedreigd en werd zijn mobieltje afgepakt.

De aanval kwam nadat hij foto’s had gemaakt van een groep aanhangers van de vicepresident die naar zijn auto waren gelopen. De protestactie stond onder leiding van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). SVJ-voorzitter Carla Bo?tius gaf aan dat met de protestdemonstratie het journalistieke veld een signaal naar de regering en de samenleving wil sturen dat ze het gedrag van de vicepresident jegens journalisten meer dan zat is. Zij benadrukte dat journalisten geen vijanden van de vp of de regering zijn. Ze willen in alle vrijheid en onbelemmerd hun werk doen in een veilige omgeving.

De actie is bij De Nationale Assemblee gevoerd omdat verslaggevers ontevreden zijn over de wijze waarop in het parlement de mishandeling van Pinas dinsdag door de parlementsleiding is afgehandeld nadat dit door een lid ter sprake was gebracht. Uit protest hadden verslaggevers, van wie een aantal hun mond had dichtgeplakt, op de grond nabij de ingang van het parlement plaatsgenomen. “Dit is het huis van de democratie, de plek waar de democratie beschermd en bewaakt moet worden. En juist daar heeft de journalistiek, een van de belangrijke pijlers van de democratie, na het incident geen bescherming gevonden”, aldus de SVJ-voorzitter.

De journalisten eisen een degelijk onderzoek naar het incident en dat indien strafrechtelijk consequenties moeten volgen voor betrokkenen die niet mogen uitblijven. In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi zullen de gevoelens van het journalistieke veld ook worden weergegeven. Na de protestactie liep de groep journalisten in de stromende regen naar politiebureau Keizerstraat waar de mobiele telefoon van Pinas mocht worden afgehaald. De screen protector van het toestel bleek kapot te zijn, waarvan onmiddellijk aangifte is gedaan. Intussen heeft de regeringstop donderdag tijdens de openbare vergadering van het parlement namens de regering excuses aangeboden aan Pinas, het journalistieke veld en de Surinaamse samenleving.

Santokhi gaf daarbij aan zich na het incident te hebben laten informeren wat was voorgevallen tussen de verslaggevers, de vicepresident en diens lijfwachten. De regering heeft zich tijdens een vergadering woensdag over deze kwestie gebogen. Het staatshoofd gaf vervolgens op grond van artikel 148 van de Grondwet de waarnemend procureur-generaal instructies gegeven om deze zaak tot de bodem te laten onderzoeken. De samenleving zal zo snel als mogelijk moeten worden ge?nformeerd over het resultaat van dat onderzoek. Omdat er in de samenleving het gevoel is ontstaan dat de regering de persvrijheid schendt stelde de president dat dat geenszins het beleid van zijn regering is.

“De regering is voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Aan de persoon, de journalist die in dit geval het slachtoffer is wil ik ook als president, maar ook namens de regering, zijn verontschuldigingen aanbieden, maar ook naar alle journalisten, naar de vereniging, nationaal en internationaal. We kijken uit naar het onderzoeksresultaat”. Het staatshoofd bracht naar voren dat het incident op beveiligingscamera’s is vastgelegd en dat indien nodig de beelden dienen te worden vrijgegeven. Hij zal hierover nog in overleg treden met de waarnemend procureur-generaal.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina