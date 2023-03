Stichting Hunto trahando edificio nobo na Dakota y tambe Centro Colorado ta den pleno renobacion

The content originally appeared on: Diario

Randall van Trigt ta relata:

ORANJESTAD (AAN) – Randal van Trigt, funcionario di Sichting Hunto, a referi den entrevista cu DIARIO na un documento (plan) hopi importante cu nan a traha, relaciona cu problema mental.

E plan aki a bin, pasobra antes tabata tin e problema di adiccion y psikiatria separa, y tabata tin e caso di doble diagnostico, unda cada bez cu tabata tin doble diagnostico tabata psikiatria cu adiccion, e pashent cu adiccion, no por a bay FMAA, SPD, ni Respaldo.

E ora ey e board cu a wordo nombra na 2019 a dicidi di bay sinta cu tur stakeholders pa wak, di berdad, kico ta e problematica, y di eynan a bisa SPD cu ta bezig cu Psikiatria pa mas cu 30 aña, pa uni forza y elimina e situacion di doble diagnostico. Di eynan Stichting Hunto a surgi.

E Plan di Hunto ta papia di diferente faceta, di con e Stichting ta bay moderniza y cambia e maneho pa salud mental. Van Trigt a subraya cu tur hende sa cu ora ta trata e problematica desde hoben, e ta yuda hopi mas facilmente. Pesey, nan ta trahando e edificio na Dakota aworaki.

E edificio ey ta specializa den mucha y hoben y no ta bay tin e problema mas di warda un of dos siman pa haya cita cu un docter di cas y despues warda riba un verwijs brief pa SPD. E edificio aki ta pa tuma mucha, hoben y adulto. E edificio ta bay keda cla na Juni venidero; tambe tin Centro Colorado, cu ta pasando door di un renobacion masha grandi mes. Dos aña pasa ainda, e no tabata un lugar pa tuma hende.

“Di con e ta hopi importante pa menciona esey? Pasobra ora bo ta tuma un adicto di caya mes, y bo kier hinke den un centro di rehabilitacion manera Centro Colorado, bo mester motive pa e cambia su bida. Bo no ta bay motiva un hende den un lugar cu ta hopi kibra, cu practicamente no ta miho cu caya”, van Trigt a señala.

El a agrega pa keda pendiente di e reapertura cu ta bay tin di Centro Colorado, completamente renoba, for di oficinanan, cambernan, facilidadnan pa deporte. El a comenta cu nan ta invirtiendo hopi den Centro Colorado.