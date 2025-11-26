Stichting BOB Aruba a ricibi bishita di LRCB Hulanda

ORANJESTAD (AAN): Stichting BOB Aruba, e bevolkingsonderzoek borstkanker di Aruba ta felicita su team di tecnico di radiologia y radiologonan.

Stichting BOB Aruba a ricibi un visitatie di LRCB Hulanda.(https://www.lrcb.nl/). A completa e visitatie di 3 dia incluyendo un training pa nan tecnico di radiologia.

LRCB ta e expert center Hulandes pa screening y un partner importante di Stichting BOB Aruba. Desde comienso di e programa di screening pa pueblo den 2016, Stichting BOB Aruba ta colabora cu LRCB Hulanda.

E obhetivo cu LRCB y Stichting BOB Aruba ta comparti ta pa optimalisa e calidad medico y fisico-tecnico di e programa di screening. E expertonan di LRCB ta ambos supervisa y contribui na esaki. LRCB ta optimalisa y garantisa conocemento, tecnica y tecnologia.

Na e manera aki Stichting BOB Aruba ta enfoca continuamente na mehora e calidad di e programa di screening di pecho pa deteccion na tempo. Den e manera aki Stichting BOB Aruba ta yena un rol grandi relaciona cu prevencion y tratamento di cancer di pecho.





Tocante Stichting BOB Aruba.

E programa di screening di pecho ta pa e ser femenino entre 45 y 75 aña di edad cu un carchi AZV valido. E programa na Stichting BOB Aruba ta continuo y nos ta motiva participacion di cada 2 aña.





Un mamogram na tempo, por salba bo bida!