Aruba Bank ta recorda tur mayor riba e metodonan di pago di 'Schoolgeld' y 'Aircogeld' pa aña escolar 2022 /2023 CDC a eleva e nivel di risico pa Aruba te na nivel maximo Festival di ACSM lo ta bek den su etapa Pre Final cu tres anochi cuminsando 12 di November Henter Diadomingo atardi buscando un turista y na final a haye morto na costa Gobierno a splica e sindicatonan kico lo pasa si Aruba no haya sosten di likides Den e desaroyo di San Nicolas ta importante pa tur stakeholders ta envolvi for di trempan
Local News

Stichting BOB Aruba a ricibi bishita di LRCB Hulanda

26 November 2025
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

ORANJESTAD (AAN): Stichting BOB Aruba, e bevolkingsonderzoek borstkanker di Aruba ta felicita su team di tecnico di radiologia y radiologonan.

            Stichting BOB Aruba a ricibi un visitatie di LRCB Hulanda.(https://www.lrcb.nl/).  A completa e visitatie di 3 dia incluyendo un training pa nan tecnico di radiologia.

            LRCB ta e expert center Hulandes pa screening y un partner importante di Stichting BOB Aruba. Desde comienso di e programa di screening pa pueblo den 2016, Stichting BOB Aruba ta colabora cu LRCB Hulanda.

            E obhetivo cu LRCB y Stichting BOB Aruba ta comparti ta pa optimalisa e calidad medico y fisico-tecnico di e programa di screening. E expertonan di LRCB ta ambos supervisa y contribui na esaki. LRCB ta optimalisa y garantisa conocemento, tecnica y tecnologia.

            Na e manera aki Stichting BOB Aruba ta enfoca continuamente na mehora e calidad di e programa di screening di pecho pa deteccion na tempo. Den e manera aki Stichting BOB Aruba ta yena un rol grandi relaciona cu prevencion y tratamento di cancer di pecho.


Tocante Stichting BOB Aruba.

            E programa di screening di pecho ta pa e ser femenino entre 45 y 75 aña di edad cu un carchi AZV valido. E programa na Stichting BOB Aruba ta continuo y nos ta motiva participacion di cada 2 aña.


Un mamogram na tempo, por salba bo bida!

Support us

Related News

22 November 2025

Ta importante haci un mamogram cada dos aña pa detecta cualkier iregularidad den e pechonan

14 November 2025

‘Pia abou’, libera pa conecta ta duna e prome stap pa kita sapato y drenta den un peri...

16 November 2025

Mayornan di tur alumno di Colegio Arubano tambe 100% tras di Rector

24 November 2025

Ministro Maduro ta gradici ATA Latino America pa nan presencia hunto cu corant