Steven MacAndrew nieuwe minister bij Arbeid

19/04/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Steven McAndrew wordt dinsdag aangesteld als minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd.



PARAMARIBO –

Saskia Walden is het eerste slachtoffer van de eerder door president Chandrikapersad Santokhi aangekondigde bijltjesdag. Zij heeft haar ontslag als minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) ingediend, wat intussen is aanvaard door de president. Walden wordt opgevolgd door Rishma Kuldipsingh, die al enige tijd waarneemt bij EZ. Bij Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) komt Steven MacAndrew, voormalig specialist voor vrij verkeer bij de Caricom Single Market and Economy Unit. Hij wordt dinsdag beedigd.

Walden zal anders worden ingezet. “Al enige tijd heb ik

aangegeven mijn portefeuille ter beschikking te stellen van de

president. De ministers hebben ook het recht om hun portefeuille

terug te geven. Van dat recht heb ik, schriftelijk onderbouwd,

gebruik gemaakt”, zei Walden op Apintie Televisie.

Na van haar werkbezoek aan Dubai te zijn teruggekeerd, ging

Walden met verlof en nam Kuldipsingh waar op EZ. “Ik blijf

beschikbaar voor de regering indien nodig en zal me dienstbaar

stellen ten behoeve van de gemeenschap om de duurzame economische

ontwikkeling ter hand te nemen”, aldus Walden.

MacAndrew

MacAndrew is een aantal jaren directeur geweest van de

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). In die hoedanigheid heeft

hij de introductie van het Decent Work-programma van de

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Suriname inhoud helpen

geven. Bij de Caricom heeft MacAndrew, die sociologie heeft

gestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, jarenlang

het proces van vrij personenverkeer in de Caricomlanden geleid.

Aangezien Kuldipsingh al is beedigd als minister, zal dinsdag

worden volstaan met het tekenen van het protocol van overdracht.

Voordat ze de verantwoordelijkheid op EZ overneemt, zal zij eerst

haar verantwoordelijkheden op AWJ overdragen aan haar opvolger.

Evaluatie

In een persbericht stelt de Communicatiedienst Suriname (CDS)

maandagavond dat de regering aangeeft dat evaluatie een constant

proces is waarbij verdere veranderingen zullen worden gepleegd,

wanneer en waar nodig. Zo zijn er nog gesprekken gaande met

verschillende ministers.

Deze evaluatiegesprekken, zo meldt de CDS, laten zien dat er

onvoldoende uitvoeringscapaciteit is op bepaalde ministeries. De

president heeft instructies gegeven binnen een maand bij te stellen

en waar nodig moeten deze ministers individuen identificeren in het

kader van capaciteitsversterking.

Het evaluatieproces wordt voortgezet bij de staatsbedrijven, hun

raden van commissarissen, de districtscommissarissen en andere

werkarmen. Alle structuren worden aangepakt, ongeacht de politieke

partij die er de leiding heeft. Dit proces zal worden gecontinueerd

totdat de diverse ministeries voldoende capaciteit hebben

ontwikkeld om de komende jaren de projecten, zoals goedgekeurd door

de regering, uit te voeren. Er zijn ruim tweehonderd projecten

geidentificeerd.

De structuur die zal worden gevolgd bij het programma

‘Uitvoering van projecten’ staat ook rechtstreeks onder zijn

leiding. Hieronder zit er een clusterteam van ministers,

ondersteund door een technisch secretariaat. In deze nieuwe

structuur volgt dan een taskforce gestuurd door een projectleider.

Het uitvoeren van de projecten moet nog dit jaar aanvangen. Alle

beschikbare deskundigheid zal worden ingezet. “Dat resulteerde

alvast in de aanwinst van de inkomende minister van AWJ die eerder

aan het roer heeft gestaan van organisaties als onder meer de VSB”,

stelt CDS.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina