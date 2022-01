Sterke toename kabeldiefstal bezorgt EBS en klanten schade

13/01/2022 14:08

Doorgeknipte laagspanningskabels bij een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg. Foto: EBS

PARAMARIBO – De Energiebedrijven Suriname (EBS) is de afgelopen maanden herhaaldelijk doelwit van koperdieven. Tijdens controle van het elektriciteitsnet en naar aanleiding van klachten van klanten, is geconstateerd dat het aantal gevallen waarbij elektriciteitskabels worden gestolen door koperdieven, is toegenomen.

In de afgelopen vier maanden hebben zich rond de twaalf gevallen van kabeldiefstal, voorgedaan in Paramaribo en omstreken, meldt de EBS in een persbericht. De meeste gevallen worden gepleegd bij bedrijven, grote supermarkten of houtzagerijen. Deze sluiten na een bepaald tijdstip, waardoor de stroomonderbreking als gevolg van de kabeldiefstal, pas de volgende dag wordt opgemerkt. De wijze van doorknippen van de kabels en het slopen daarvan getuigen van professioneel werk.

Het onrechtmatig wegnemen van elektriciteitskabels en andere netdelen is niet alleen een ernstige overtreding, maar lijdt tot enorme financiele en materiele schade voor het bedrijf en klanten. De EBS doet een dringend beroep op de samenleving om elke verdachte handeling aan het elektriciteitsnet door derden en bij constatering van elke vorm van vandalisme of diefstal van netdelen, dit meteen door te geven aan de EBS en de politie. Dat kan via het klantcontactcenter, de Facebookpagina of elk dienstencentrum van de EBS of de politie.

