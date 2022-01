Sterk optreden Cyarah Kensmil in winst Ranger College

14/01/2022 17:51 – Terence Oosterwolde

Cyarah Kensmil (13) vraagt om de bal in de lowpost. De Surinaamse basketbalster had een double-double in de winst. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Cyarah Kensmil heeft een sterke ‘bounce back’-game gehad in de Division I van de National Junior Collegiate Athletic Association. De Amerikaan zou zeggen “she filled out the stat line”. De Surinaamse basketbalster eindigde namelijk met een double-double van veertien punten en dertien rebounds en had verder vier steals, drie assists en twee blocks in de 73-41 zege op Cisco College.

Kensmil, die van de bank kwam, scoorde vijf van haar tien veldbaskets en miste haar enige three-pointer. Ze benutte wel al haar vier vrije worpen. De guard pakte met haar game-high dertien rebounds, inclusief vijf offensive en acht defensive, een derde van haar teamtotaal (39). Ze maakte slechts ??n turnover en had nul fouten.

Haar optreden in de uitwedstrijd van woensdag was een totaal verschil met 8 januari toen Temple College met 75-72 werd verslagen. Kensmil, die toen in de basis zat, scoorde drie van de vijf schoten en eindigde met zes punten, vijf rebounds en ??n steal. Ze werd ‘uitgefout’ en had drie turnovers.

Voor Kensmil was het de tweede double-double na de 21 punten en elf rebounds op 27 november tegen Trinity Valley. Ranger College, die haar laatste vier games op rij won, heeft een overall winst-/verliesstaat van 9-8, inclusief 3-0 in de Western Junior College Athletic Conference. Zaterdag komt Southwestern Christian College (3-10/0-2) op bezoek.

Odessa College, voor wie de Surinaamse Stephanie Hubard uitkomt, incasseerde donderdag een nederlaag tegen Midland College: 61-67. Bij de rust leidde de thuisspelende Odessa (4-12/1-3) met 38-36. Maandag wacht de uitpartij tegen Frank Phillips College (11-8/2-2).

NCAA Division I

In Division I van de National Collegiate Athletic Association (NCAA) herpakten Dancell Leter en de Dixie State University zich tegen California Baptist University. Ze zegevierden met 79-76 na een 11-0 run in de laatste 72 seconden. Voor CBU de eerste thuisnederlaag dit seizoen. Leter, die steeds meer zijn draai lijkt te vinden binnen het team, scoorde voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden in dubbele cijfers. Hij eindigde met twaalf punten, vier rebounds en team-highs vier assists en twee steals.

De Surinamer scoorde drie van de vijf veldbaskets, inclusief een lay-up met 51 seconden te gaan, waarmee hij de score op 75-76 bracht. Hij maakte ook ??n van de drie three-pointers en benutte drie van de vier vrije worpen. Leter had twee persoonlijke fouten en geen turnovers in 26 minuten. Dixie State (8-9/1-3) reist af naar Seattle, Washington voor de ontmoeting van zaterdag in Redhawk Center tegen Seattle University (11-4/2-0).

Dancell Leter (14) doelt de bal over Freddie Dybala van CBU.

De Stephen F. Austin State University zegevierde met 86-75 over de University of Texas Rio Grande Valley. Surinames Gavin Kensmil eindigde met zes punten, drie rebounds, twee assists en twee blocks. Hij miste zeven van de acht schoten en benutte vier van de zeven vrije worpen. Voor de tweede game op rij werd Kensmil ‘uitgefout’. Hij had drie turnovers.

SFA, die op 10-5 staat, inclusief 2-1 in de Western Athletic Conference (WAC), treft zaterdag rivaal Sam Houston University (9-9/4-1). Kensmil heeft altijd vrij goed gespeeld tegen deze school. Op 6 maart 2021 (64-59) had hij zeventien punten, acht rebounds en ??n assist, op 31 januari 2021 (78-68) negen punten, vier rebounds en twee assists, op 7 maart 2020 (68-57) zeventien punten, tien rebounds, ??n assist en ??n steal en op 1 februari 2020 (81-76) zeventien punten, zes rebounds, twee assists en twee blocks.

Gavin Kensmil (r) loopt naar zijn teamgenoten toe na een succesvolle actie.

