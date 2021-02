Gavin en Cyarah Kensmil hebben woensdag van zich doen spreken op het basketbalveld. De broer had een double-double – 23 punten en 10 rebounds, beide game-highs – in de 80-68 overwinning van de Stephen F. Austin State University op Texas A&M University-Corpus Christi. De jongere zus wilde niet achterblijven en kwam tot team-highs van 22 punten en negen rebounds in de 71-44 zege op Cisco College.