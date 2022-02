Stelende arbeider ingerekend, helers heengezonden

24/02/2022 04:04

PARAMARIBO –

Na tot tweemaal toe cement, verf, toiletpotten en wasbakken van zijn werkgever te hebben gestolen, is de 43-jarige Winston P. ingerekend door de politie van het ressort Lelydorp. Een deel van de buitgemaakte spullen is achterhaald.

Tijdens het onderzoek van de wetsdienaren kwamen drie helers in

beeld. Twee van hen werden dinsdag in de kraag gevat. Na te zijn

voorgeleid werden beiden heengezonden. De derde heler is nog

voortvluchtig. Winston P. werd zondag na zijn aanhouding in

verzekering gesteld.







