Steeds grotere uitdagingen voor ‘bronbere’

29/04/2022 08:04

Arjen Stikvoort





PARAMARIBO –

Toiletten raken eerder verstopt, afvoeren voeren niet meer goed af en ook het afwateringssysteem op percelen en in woonprojecten kunnen niet meer optimaal functioneren bij grote regenval. Directeur Abdul Qadeer Moentadj van opruimingsdienst Akanharie maakt zich zorgen over de hygienische toestanden die als gevolg daarvan kunnen ontstaan.

Door het slechte onderhoud en de sterk verouderde rioleringen

krijgen septictankbedrijven te maken met grotere klussen, zoals het

leegpompen van verstopte rioleringen en septictanks. Tegelijkertijd

is het ook zo dat – door de moeilijke economische situatie in het

land – mensen en bedrijven steeds langer wachten om hun

sceptictanks tijdig leeg te laten pompen om grote verstoppingen te

voorkomen. “En dat is gezien de toename van woningen en bedrijven

in de afgelopen jaren een probleem.”

Moentadj wijst erop dat er de laatste jaren veel is bijgebouwd.

Ook is er veel meer asfalt bijgekomen en zijn de kokers onder de

grond, die het regenwater moeten afvoeren, soms verouderd. “Vanwege

de zware regens lopen percelen en woonerven vaak genoeg onder

water. Ook zie je langs de wegen hopen zand die tot verstopping van

de rioleringen kunnen leiden”, stelt hij.

Daarnaast leiden de vele soorten toiletpapier en wipes die te

pas en te onpas door het toilet worden gespoeld tot een hoop

narigheid. “Wc’s raken verstopt en spoelen niet meer goed door

doordat het biologische afbreekproces wordt verstoord door de niet

afbreekbare afveegdoekjes en reinigingsmiddelen.” Moentadj roept de

gemeenschap op om niet te lang te wachten en de waterwegen in en

rond hun huis of bedrijf altijd vrij te houden voor een goede en

vlotte doorstroming. “Want water is meedogenloos gezien de schade

en de onhygienische situaties die er kunnen ontstaan.”

De directeur van Akanharie, die het bedrijf van zijn vader

overnam, heeft ruim twintig jaar ervaring. Samen met zijn zonen

runt hij de zaak nu. Akanharie ledigt sceptictanks, beer- en

vetputten en verricht ontstoppingswerkzaamheden. Er is beduidend

meer concurrentie op de markt, beaamt hij. “Dat komt omdat de

regelgeving is versoepeld. Waar je vroeger nog allerlei

vergunningen moest hebben van het Bureau voor Openbare

Gezondheidszorg (BOG) en van het ministerie van Openbare Werken

(OW) om het werk te mogen doen, is dat nu niet meer nodig. Zodoende

zijn er velen een opruimingsdienst begonnen”, stelt hij.







