State Department noemt mishandeling Pinas in mensenrechtenrapport

Minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dinsdag tijdens een persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van het jaarlijkse mensenrechtenrapport van het State Department.

Foto: State Department



PARAMARIBO –

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, noemt de mishandeling eind vorig jaar van journalist Jason Pinas door beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk als een van de schendingen in het mensenrechtenrapport dat hij dinsdag ten behoeve van het Congres presenteerde. In het jaarlijkse rapport wordt de mensenrechtensituatie beschreven in ruim 200 landen en welke acties de VS onderneemt om de situatie te verbeteren.

“Op 14 december werd journalist Jason Pinas van het dagblad

De Ware Tijd aangevallen en geslagen door leden van de

veiligheidsdienst van vice-president Ronnie Brunswijk terwijl hij

foto’s maakte van de vice-president en vermeende supporters.

Beveiligingsagenten namen ook de telefoon van Pinas mee”, stelt

Blinken.

“Op 16 december vroeg president Santokhi de waarnemend

procureur-generaal om de zaak te onderzoeken. Het Openbaar

Ministerie verklaarde op 23 december dat het drie verdachten had

geidentificeerd en ondervraagd, onder wie een politieagent, die de

aanval hebben toegegeven en aanboden zich te verontschuldigen en

een schadevergoeding te betalen. Ondanks hun bekentenis van

mishandeling, werden de verdachten vrijgelaten. Aan het einde van

het jaar was de zaak nog in behandeling”, aldus de bewindsman

verder.

Wat betreft de vrijheid van meningsuiting wordt aangegeven dat

de Surinaamse grondwet daarin voorziet, ook voor leden van de pers

en andere media en wordt geween op het ontbreken van een wet

Openbaarheid van Bestuur. “Hoewel er geen formele beperkingen zijn

voor de pers, belemmerden acties van de overheid en

niet-gouvernementele actoren het vermogen van onafhankelijke media

om hun werk uit te voeren. De overheid heeft geen wetten die de

toegang tot openbare informatie vergemakkelijken; toegang tot

hooggeplaatste overheidsfunctionarissen en openbare informatie kan

omslachtig zijn’, staat in het rapport.

Rodney Cairo

Ook over het incident waarbij een poging werd ondernomen om de

militair Cairo te ontvoeren is in het rapport opgenomen. “De zaak

van april 2020 van de vermeende poging tot ontvoering van een

voormalige kandidaat voor De Nationale Assemblee, Rodney Cairo, is

nog onder gerechtelijk onderzoek. Beveiligingspersoneel dat naar

verluidt handelde in opdracht van de toenmalige directeur van het

Directoraat Nationale Veiligheid, luitenant-kolonel Danielle Veira,

viel het huis van Cairo binnen nadat Cairo de toenmalige minister

van Defensie op zijn Facebook-pagina had bekritiseerd.

Veira werd later ontlast van haar taken. In januari werd Veira

officieel aangemerkt als verdachte in de zaak Cairo, waarin de

aanklachten betrekking hebben op gijzeling, medeplichtigheid aan

gijzeling, aanzetten tot gijzeling, gewapende overval en

medeplichtigheid aan gewapende overval”.

Behalve negatieve ontwikkelingen of incidenten wordt in het

rapport ook gewag gemaakt van positieve zaken in Suriname op het

gebied van mensenrechten. Zo wordt aangevoerd dat er in het land

geen politieke gevangenen zijn, er sprake is van vrijheid van

godsdienst, de rechtsspraak redelijk goed functioneert en er geen

politieke moorden worden gepleegd door de overheid. Daarnaast wordt

buitensporig geweld of onacceptabel gedrag van politieagenten tegen

burgers en verdachten aangepakt. In het verslagjaar zijn geen

beperkingen van de overheid op academische vrijheid of culturele

evenementen geconstateerd.

In zijn toespraak tijdens een persconferentie kort voor de

presentatie van het rapport merkte minister Blinken op dat

gedurende vele jaren op rij in vele delen van de wereld een

alarmerende terugval van de democratie, de rechtsstaat en de

eerbiediging van de mensenrechten te merken is. Die terugval is

sinds het uitkomen van het voorlaatste rapport doorgegaan.

Regeringen worden volgens Blinken brutaler in het over de grenzen

reiken om critici te bedreigen en aan te vallen.

“Om maar een paar voorbeelden te geven: alleen al in het

afgelopen jaar hebben Iraanse inlichtingenagenten plannen gesmeed

om een Iraans-Amerikaanse journaliste uit haar huis in Brooklyn te

ontvoeren; het Assad-regime bedreigde Syriers die meewerkten aan

pogingen in de Duitse rechtbanken om voormalige functionarissen te

vervolgen voor wreedheden; het regime van Loekasjenka in

Wit-Rusland heeft met geweld een internationale commerciele vlucht

omgeleid om een onafhankelijke journalist te arresteren.”

Blinken verder: “Overheden sluiten meer critici thuis op.

Vandaag de dag worden meer dan een miljoen politieke gevangenen

vastgehouden in meer dan 65 landen. Onder hen zijn meer dan 600

mensen die onterecht in Cuba zijn opgesloten vanwege hun deelname

aan vreedzame protesten afgelopen juli; talloze Russische

anticorruptieactivisten en oppositieleiders, waaronder Aleksey

Navalny; presidentskandidaten van de oppositie in Benin; en

Egyptische pleitbezorgers zoals mensenrechtenadvocaat Mohamed

El-Baqer.”

De bewindsman zegt ook een toename te hebben gezien van

regeringen die willekeurig individuen vasthouden om te proberen

invloed uit te oefenen op bilaterale relaties, om ze als menselijke

pionnen te gebruiken. Blinken bleef ook enige tijd stilstaan bij

mensenrechtenschendingen die worden gepleegd door Russische troepen

bij de inval in Ukraine.







