State Department a cuminsa eherce presion riba Aruba Airlines y Viva Aerobus encuanto vuelonan di Cuba pa Nicaragua

Medida nobo tuma riba aerolineanan



Ya caba Mexico a core introduci cambio

Nada ainda si acaso Aruba tambe lo haci esey

WASHINGTON: Un otro tipo di sancion regardando asunto di visa, a wordo imponi siman pasa riba dos aerolinea cu a cuminsa tuma e costumber di haci vuelonan charter for di Cuba pa asina hiba pasaheronan pa Nicaragua. E problema di Merca ta cu mayoria di e pasaheronan ta usa e vuelonan aki como un trampolin, pa nan por yega Centro America, y asina cuminsa cana of busca lift for di Nicaragua bay nort, te ora nan yega na e frontera Mericano y drenta e pais ilegalmente.

E muher cubano Irma Perez mes di 28 aña procedente di Cuba, a indica cu el a viaha for di Cuba pa Nicaragua luna pasa, abordo di un vuelo charter di e compania mexicano Viva Aerobus.

E avion a pasa di transito pa 45 minuut na Cancun (Mexico), sin cu nan a baha di e avion, y despues avion a lanta vuelo pa nan yega Managua na Nicaragua. Ora di yega Nicaragua, tanto Irma cu su casa y baby di 1 aña a viaha riba tera cu intencion di drenta Merca via frontera cu Mexico. Varios Cubano mas a confirma cu nan a viaha cu mesun aerolinea di Mexico, cu ta vuelonan charter organisa pa agencianan di viahe chikito.

Viva Aerobus mes no tin ningun propaganda pa mustra cu nan ta bula di Cuba pa Nicaragua, ni tampoco riba nan website. Pero Irma Perez a confirma cu nan a paga cada uno 1.250 Dollar pa pasashi di adulto, y 350 Dollar pa pasashi di nan baby. Hendenan cu ta yudando nan cruza for di Nicaragua te Mexico riba tera ta cobrando nan 2.100 Dollar.

Fenomeno nobo: E uso di vuelonan charter pa yuda migrantenan yega na nan pais tan desea, ta un fenomeno hopi nobo. Esey ta loke director di Asuntonan Migratorio na Inter-American Dialogue na Washington a indica. E director Manuel Orozco a splica cu Nicaragua no ta exigi nada di visa pa Cubanonan drenta e pais desde November 2021.

For di e tempo ey te cu awor, un total di 421.000 Cubano a drenta Merca ilegalmente, segun cifranan oficial di Washington.

Dos otro pais Centro Americano, esta Panama y Costa Rica a introduci un ‘visa di transito’ pa Cubanonan na 2022 pa asina purba controla e fluho di migrantenan. Segun Inter-American Dialogue, un promedio di 50 vuelo charter pa luna tabata move di Havana y Managua entre 1 Januari 2023 te cu 31 October 2023.

Awor pa colmo, hasta vuelonan entre Haiti y Nicaragua a bira 4x mas hopi den ultimo tres luna.

Nicaragua den 2023 so pues a bira un trampolin pa casi 100.000 hende cu ta buscando forma pa migra.

Segun Orozco, e operadornan di aerolinea y autoridadnan Nicaraguense parce a haci un “calculo economico” pa nan beneficio mutuo.

Un accountant di 37 aña procedente di Cuba, a bisa cu el a paga 1.800 Dollar na October pa un vuelo abordo di Aruba Airlines, di cual nan website ta ofrece benta di pasashi via un number di WhatsApp.

E Cubano a bisa cu el a viaha di Havana pa Aruba di transito y despues rumbo pa Managua.

“Mi mester a manda placa pa un amiga na Merca, y el a logra di cumpra e pasashi cu Aruba Airlines,” e accountant Cubano aki a bisa. Awor e ta rumbo pa Mexico cu deseo di por drenta Merca.

Sancion di Merca: Aworaki tin monton di propaganda riba Facebook di pasashi for di Havana pa Nicaragua, y tin oferta pa prijs pa famia, prijs pa charter, y prijs pa vuelonan regular.

Esey a pone cu na comienso di November, e US Deputy Secretary of State, Brian Nichols, a expresa su preocupacion pa cu e aumento ‘dramatico’ di vuelonan for di Cuba pa Nicaragua.

“Ningun hende mester beneficia nan mes di e desesperacion di migrantenan vulnerabel: Ni e traficantenan, ni companianan priva, ni funcionarionan publico, ni gobiernonan,” el a splica cla y raspa.

Pesey mes, riba Diamars 21 di November 2023, Washington a anuncia oficialmente cu nan lo restringui visa pa esnan encarga cu e aerolineanan aki cu ta haciendo vuelo di Cuba pa Nicaragua.

Ya caba a nota cu gobierno di Mexico a cuminza exigi desde fin di October 2023 di e Cubanonan un visa di transito na Aeropuerto.

E medidanan aki aparentemente porfin a hala atencion di e Ehecutivo y Directornan di Aerolineanan, pasobra den un poco tempo e cantidad di vuelo for di Cuba pa Nicaragua a cay drasticamente. Esnan trahando na Aeropuerto di Managua tambe a nota. Tur dia como 22 te 23 vuelo tabata yega eynan cu migrantenan. Esaki awor a cay te na apenas 6 vuelo pa dia.

Na Aruba, no ta conoci si acaso Gobierno tambe ta bay introduci y exigi Visa di Transito pa Cubanonan cu ta pasa via Aeropuerto di Aruba, riba e ruta di Havana- Aruba- Managua. A lo menos nan por sinti cu State Department na Washington ta vigilando e desaroyo aki.